Stopp för inreseförbud överklagas i USA

USA. President Donald Trumps omstridda inreseförbud har gått på ytterligare en motgång efter beslut från federal domare. Men justitiedepartementet, som snabbt vill stänga fönstret för flyktingar att resa in i USA, har överklagat.

Sent på fredagskvällen amerikansk tid lämnade justitiedepartementet in ett överklagande till Högsta domstolen om att blockera ett beslut fattat av en federal domare i delstaten Hawaii att stoppa inreseförbudet. Domaren Derrick Watson anser att regeringens definition av "nära familj" är alltför snäv och att inreseförbudet inte kan hindra bland andra mor- och farföräldrar till amerikanska medborgare från att resa in i USA.

I sitt överklagande skriver justitiedepartementet att endast Högsta domstolen kan besluta om dessa frågor och huruvida regeringens "rimliga implementering" är förenlig med domstolens beslut att blockera förbudet.

Inreseförbudet är ett av de mest omdiskuterade beslut som fattats av Donald Trump under hans tid som amerikansk president. Inresestoppet omfattade från början personer från Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen, men Irak har senare strukits från listan.

Delstaten Hawaii vände sig till domaren Derrick Watson för att få en tolkning av ett tidigare beslut i Högsta domstolen. HD slog då fast att en omarbetad version av Trumps ursprungliga förslag fick införas tills HD tar upp fallet i höst, men enbart för personer som inte kan påvisa en "äkta koppling" till USA.

TT-AP