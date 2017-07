Fem döda i Kongo-Kinshasa

Kongo-Kinshasa. Fem parkvakter har dödats efter att ha attackerats av okända gärningsmän i staden Mambasa i nordöstra Kongo-Kinshasa, uppger myndigheterna.

En amerikansk journalist har hittats vid liv

– Den amerikanska journalisten är i säkerhet och vid god hälsa, säger Alfred Bongwalanga, ambassadör för Mambasa territoriet.

– Å andra sidan, fem parkvakter har dödats, fortsätter han.

Minst tio personer saknades efter attacken i närheten av en säkerhetsstation â‹â‹utanför staden Mambasa i naturreservatet Okapi Wildlife Reserve sent på fredagen. Men sex av dem, alla kongolesiska parkvakter, hittades senare levande, berättar Bongwalanga. Två britter och fem andra parkvakter, som var del av samma grupp, lyckades fly när milisgruppen gick till attack.

Militärstyrkor har sökt igenom reservatet sedan fredagskvällen i jakt efter de saknade. Människorättsgruppen Centre for Peace Studies and Human Rights Defence misstänker att den lokala milisgrupp Mai-Mai ligger bakom attacken. En civil kongoles ska också ha kidnappats av beväpnade gärningsmän under fredagskvällen.

TT-AP