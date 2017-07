Räv dödade pingviner på zoo

Storbritannien. En räv tog sig under natten in på Chessington World of Adventure sydväst om London, där den tog sig in i upplevelseparkens pingvininhägnad.

Där dödade räven åtta pingviner, och skadade en.

"Vi utreder hur det här kunde hända, eftersom det hade vidtagits speciella åtgärder för att pingvinviken, som byggdes så sent som 2015, specifikt skulle hålla rävar borta och vi är därför chockade över de här nyheterna", skriver assisterande zoochefen Lisa Britton i ett uttalande, enligt brittiska medier.

Rävattacken inträffade i slutet av juni, men djurparken anklagas för att ha mörkat den för gästerna genom att bara meddela att inhägnaden byggs om, skriver The Telegraph.

TT