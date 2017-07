EU-jurist: Asylmotståndare måste hjälpa till

EU-länderna enades i två beslut under sommaren och hösten 2015 om att omfördela totalt 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien under den upptrappade flyktingkrisen. Än så länge är det bara vårens EU-ordförande Malta samt Efta-länderna Norge och Liechtenstein som har uppfyllt sina kvoter. Så här ser läget ut just nu:

Land Från Italien Från Grekland Totalt i procent av landets totala kvot

Malta 47 90 137 104,6

Norge 815 687 1 502 100,1

Liechtenstein - 10 10 100,0

Finland 707 1 078 1 785 85,9

Irland - 459 459 76,5

Schweiz 714 344 1 058 72,5

Lettland 27 290 317 65,9

Luxemburg 111 216 327 58,7

Litauen 17 355 372 55,4

Portugal 298 1 092 1 390 47,1

Estland - 141 141 42,9

Cypern 34 90 124 38,8

Nederländerna 663 1 393 2 056 34,6

Sverige 371 604 975 25,9

Tyskland 3 026 3 712 6 738 24,5

Belgien 213 568 781 20,5

Frankrike 330 3 449 3 779 19,2

Rumänien 45 665 710 17,0

Spanien 144 925 1 069 11,5

Kroatien 18 59 77 8,0

Bulgarien - 50 50 3,8

Slovakien - 16 16 1,8

Tjeckien - 12 12 0,4

Totalt 7 615 16 477 24 092 24,5

Polen, Ungern och Österrike har ännu inte tagit emot någon av de omfördelade. Schweiz, Norge och Liechtenstein har liksom Island erbjudits att frivilligt delta i systemet. Danmark och Storbritannien har i sin tur undantag från EU:s rätts- och inrikessamarbete och har valt att inte delta i fördelningen. Sverige har haft anstånd med mottagandet i ett år, men har lovat att uppfylla sin kvot under sommaren 2017.

Av de 160 000 som ursprungligen skulle omfördelas har 61 475 tills vidare inte ålagts några specifika länder.

Källa: EU-kommissionen, 13 juli