Muslimsk bön på Tempelberget igen

Jerusalems gamla stad hyser platser av stor religiös betydelse för muslimer, judar och kristna, som al-Aqsamoskén, Klippdomen, Klagomuren och Heliga gravens kyrka.

Enligt FN:s plan för Jerusalem efter andra världskriget skulle staden och dess omgivningar stå under internationell förvaltning, men ett samlat arabiskt angrepp på den nya staten Israel slutade med att västra Jerusalem hamnade under israeliskt styre och östra Jerusalem under arabiskt.

Under sexdagarskriget 1967 ockuperade Israel den östra delen av Jerusalem.

Israel betecknar staden som sin "eviga och odelbara huvudstad". 1980 antog Israel en lag om att utsträcka israelisk lag till att omfatta även östra Jerusalem, men anspråket har inte erkänts internationellt.

Israel har också byggt stadsdelar för judar i östra Jerusalem. Det ses av andra länder som ett brott mot folkrätten. Genèvekonventionerna förbjuder en ockupationsmakt att flytta in sin egen befolkning i området.