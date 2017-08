Protester mot IS efter moskéattack i Herat

Afghanistan. Ett begravningståg för offren för tisdagens attack mot en shiitisk moské i afghanska Herat utvecklade sig till en protest mot IS.

– Ned med fundamentalismen, skanderade folkmassan medan offren fördes till den sista vilan.

Terrororganisationen IS har tagit på sig tisdagens attack mot en shiitisk moské i Herat, västra Afghanistan, då minst 30 människor dödades och 64 skadades. Flera av dödsoffren var barn.

Omkring 5 000 upprörda sörjande deltog på onsdagen i ett begravningståg som utvecklades till en protest mot terrorgruppen. Samtidigt som släktingar bar offrens kistor ropade folkmassan slagord som "död åt IS" och "ned med fundamentalismen".

I Herat växer nu ilskan bland stadens hazarer, en shiitisk minoritet i det övervägande sunnimuslimska Afghanistan som regelbundet blir måltavlor för IS dåd. Och utöver terrorgruppen riktade de sörjande även sin ilska mot regeringen och den lokala polisen, som anklagas för att inte ha skyddat dem under attacken.

– Vi ska begrava de döda i eftermiddag och sedan gå ut på gatorna och kräva rättvisa, sade Farhad Dost, som förlorade sin kusin i attentatet, inför begravningen.

IS har försökt etablera sig i Afghanistan sedan början av 2015 men bekämpas av såväl talibanerna som de afghanska säkerhetsstyrkorna och deras amerikanska allierade. Terrororganisationen har inte lyckats lägga under sig något betydande territorium, som i Irak och Syrien, men däremot genomfört ett flertal storskaliga attacker. Dagen innan moskéattacken dödades två afghanska säkerhetsvakter i ett självmordsdåd riktat mot Iraks ambassad i huvudstaden Kabul. IS tog på sig ansvaret.

TT-AFP