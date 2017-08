FN: IS fortfarande ett hot - trots förluster

FN. Islamiska staten (IS) fortsätter att "motivera och möjliggöra" globala attacker och förmedla pengar till anhängare. Detta trots extremistgruppens militära nederlag i Syrien och Irak, slår en FN-rapport fast.

Pengar från IS skickas utomlands - ofta genom små summor som är svåra att upptäcka - i syfte att trappa upp den terrorstämplade gruppens internationella verksamhet, enligt den 24-sidiga rapporten som har sammanställts av en expertpanel och som ska presenteras för FN:s säkerhetsråd.

Europa är fortfarande en "prioriterad region" för IS att genomföra attacker i, står det i rapporten enligt nyhetsbyrån AP. Dessutom försöker IS etablera sig i Sydostasien, bland annat håller dess anhängare staden Marawi i Filippinerna.

IS finansierar fortsatt sin verksamhet med oljepengar och skatt från människor i områden under jihadisternas kontroll. Antalet extremister som reser till Irak och Syrien för att strida för gruppen minskar dock och dessutom börjar IS kärna att få mindre pengar, mest på grund av det hårda militära tryck som den utsätts för.

En annan ökänd och militant jihadistgrupp, al-Qaida, har fortfarande starka nätverk i Västafrika, Östafrika och på den arabiska halvön, särskilt i Jemen, enligt rapporten.

Expertpanelen uppmanar FN:s säkerhetsråd att påminna medlemsländerna om att det är olagligt att betala lösesummor för gisslan till både IS och al-Qaida med tanke på de sanktioner som FN har utfärdat mot de båda grupperna, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

FAKTA Islamiska staten Islamiska staten (IS) är en militant jihadistorganisation som strider mot regeringarna i Irak och Syrien. Den leds av Abu Bakr al-Baghdadi, en man som flera gånger uppgetts ha dödats. Gruppen utropade sommaren 2014 ett kalifat, alltså en stat enligt deras extremt stränga tolkning av islamisk lag, vilket mycket få muslimer ställt sig bakom. IS har bland annat genomfört halshuggningar och korsfästelser i områden de kontrollerar, mot personer de ansett skyldiga till brott. IS har de senaste åren tjänat hundratals miljoner kronor på att kidnappa västerländska journalister och hjälparbetare. Källor: New York Times, AFP, Reuters Läs mer

TT