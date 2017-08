Minst 35 barn dog när syrgasen sinade

Indien. Minst 35 barn - möjligen så många som 60 - rapporteras ha mist livet de senaste dagarna på ett sjukhus i norra Indien där syrgasen sinade.

Det statliga sjukhuset i delstaten Uttar Pradesh rapporteras inte ha betalat räkningarna för syrgasen.

Enligt indiska medier avled 30 barn under torsdagen och fredagen, efter att syrgasen sinat på barnavdelningen. Tidningen The Hindustan Times beskriver panik, sorg och kaotiska scener när man försökte få in reservcylindrar med syrgas i systemet. Föräldrar försökte desperat hjälpa sina barn genom att ventilera dem manuellt.

Sjukhuset ligger i distriktet Gorakpur som är bland de fattigaste i Indien. Varje år dör hundratals barn i bland annat hjärnhinneinflammation i regionen. Myndigheterna har beordrat en utredning men man är samtidigt defensiv.

– Ja, sextio patienter har dött på sjukhuset de senaste fem dagarna men vi tror inte att det har att göra med rapporter om brist på syrgas, säger Anil Kumar, kommissionär i Gorakpur, till nyhetsbyrån AFP.

– Flera av dödsfallen kan bero på naturliga orsaker eftersom många patienter som tas in är allvarligt sjuka.

Den indiske fredspristagaren Kailash Satyarthi, som länge kämpat mot förtryck av barn och mot barnarbete, är av en annan åsikt.

– Trettio barn dör på ett sjukhus utan syrgas. Det är inte en tragedi, det är en massaker, säger han.

TT-AFP-AP