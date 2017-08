Ubåten undersöks på kajen

Danmark. Ubåten som står i centrum i utredningen kring en svensk kvinnas försvinnande har tagits upp ur vattnet.

Ägaren sitter häktad misstänkt för att ha orsakat kvinnans död.

Ubåten Nautilus bärgades under lördagen och bärgningsfartyget låg med ubåten förankrad vid sidan under kvällen. Efter midnatt lyftes ubåten upp på kajen i hamnen i Köpenhamn.

Dykare har inte kunnat gå in i ubåten medan den låg i vattnet. Polisen har tidigare skrivit i ett pressmeddelande att ubåten ska köras iväg till en mer skyddad plats innan den undersök av polisens kriminaltekniker. Det ska ske under natten och under söndagen.

"Skynda sig"

Tidigt på söndagsmorgonen såg det ut som att personal arbetade med att tömma ubåten på vatten, enligt TT:s fotograf på plats. Slangar var införda genom luckan i tornet.

– Om ubåtens inre är intakt kommer det sannolikt att finnas spår efter ett eventuellt brott. Om den först måste tömmas på saltvatten måste de skynda sig innan vattnet förstör biologiska spår, säger Kurt Kragh, tidigare mordutredare vid danska polisen, till Ekstrabladet.

Den danske ubåtsägaren Peter Madsen sitter häktad misstänkt för att av "oaktsamhet" ha orsakat en svensk journalists död. Kvinnan var ombord på ubåten i torsdags kväll, men är sedan dess försvunnen.

Sjönk i fredags

Madsen är misstänkt för det som på svenska heter vållande till annans död. Under häktningsförhandlingen nekade han till brott.

Den svenska kvinnan sågs senast i ubåtstornet tillsammans med Madsen då farkosten lämnade hamnen i Refshaleøen i Köpenhamn vid 19.30-tiden i torsdags kväll. Madsen själv har sagt att hon gick i land senare under kvällen, vid 22.30, vid restaurang Halvlandet i samma hamn.

Ubåten sjönk på fredagsförmiddagen, men Madsen kunde räddas i land. Kvinnan har inte gått att nå och hon är anmäld försvunnen av anhöriga.

FAKTA Peter Madsen Peter Madsen, född 1971, är en dansk ingenjör och uppfinnare. Han har gjort sig känd för att bygga raketmotorer, utveckla raketbränsle och bygga ubåtar. Förutom att han är medlem i flera raketföreningar har Peter Madsen varit med och grundat projektgruppen Copenhagen Suborbitals som arbetar för att skicka människor ut i rymden. Under många år specialiserade han sig på att bygga olika typer av raketmotorer. Madsen har många gånger prisats för sitt arbete. 2011 nominerades Copenhagen Suborbitals till World Technology Award. 2012 fick projektgruppen den danska tidningen Politikens pris "Årets vision". Ytterligare två priser har tilldelas rymdprojektet. I oktober 2014 fick Peter Madsen utmärkelsen "Aldrig som de andra" för sitt arbete. Den senaste och största ubåt som Madsen har byggt, UC3 Nautilus, är 17,8 meter lång och väger 40 ton - världens största hembyggda u-båt. Den kostade motsvarande 1,9 miljoner svenska kronor att bygga. Källor: Dokumentären "Amatures in Space", Ingeniør med flera. Läs mer

TT