Detta har hänt i ubåtsfallet i Danmark

Ubåtsfallet. Den svenska kvinnan som senast sågs på en ubåt i torsdags är fortfarande försvunnen. Ubåtsägaren Peter Madsen är häktad misstänkt för vad som kan beskrivas som vållande till annans död. Det här vet vi hittills.

Den svenska journalisten är 30-årsåldern och bosatt i Danmark. Hon befann sig ombord på ubåten för att göra ett reportage och sågs på båten i Köpenhamn vid 19.30-tiden i torsdags kväll.

Vid 19-tiden på kvällen ska båten ha lämnat hamnen i Refshaleøen. Ubåtsägaren Peter Madsen har sagt att kvinnan gått i land senare under kvällen, vid 22.30, vid restaurangen Halvlandet.

På fredagsnatten runt klockan 02.30 larmade kvinnans partner försvaret då ubåten inte återvänt till sin kajplats i Köpenhamns hamn. Vid 03.39 fick den danska polisen larm om en misstänkt sjöolycka.

Tidigt på fredagsmorgonen påbörjas eftersökningarna efter ubåten UC3 Nautilus, som är 17,8 meter lång och väger 40 ton. Under morgonen intensifieras sökinsatsen och både svenska och danska försvaret deltar.

Fredag klockan 10.30 siktas ubåten vid Køgebukten. Radiokontakt tas med ubåtsägaren Peter Madsen som meddelar att han är på väg tillbaka till hamnen. Alla ombord på båten ska må bra, sägs det då.

Fredag klockan 11 sjunker plötsligt ubåten. Peter Madsen räddas av en privatbåt, men kvinnan återfinns inte. Ett sjöförhör genomförs med Madsen, som inledningsvis inte misstänks för brott.

Vid klockan 13.30 meddelar dansk polis att de ska påbörja dykningar och försöka ta sig in i ubåten. Dykare lyckas dock aldrig tas in i båten och beslut om att den ska bärgas fattas.

Klockan 17.44 meddelar Köpenhamnspolisen att Peter Madsen misstänks för mord alternativt dråp. Madsen nekar till brott och säger att kvinnan släpptes av i Refshaleøen vid klockan 22.30 på torsdagskvällen. Polisen söker efter vittnen.

Strax före klockan 10 på lördagsmorgonen meddelade dansk polis att bärgningen av ubåten hade påbörjats. Strax före klockan 16 syntes tornet på ubåten sticka upp ovanför vattenytan.

Ungefär samtidigt inleddes häktningsförhandlingarna i Köpenhamns tingsrätt (byret) bakom stängda dörrar. Madsen och hans advokat hade gärna sett att dörrarna hölls öppna då han "mycket gärna" vill förklara sin sida av historien.

Vid klockan 17 meddelades att Peter Madsen häktas för att ha orsakat kvinnans död på grund av "oaktsamhet", vilket kan jämföras med det svenska begreppet "vållande till annans död". Han häktas i 24 dagar.

Under lördagskvällen bogseras ubåten till Nordhavnen i Köpenhamn där den ska tömmas på vatten så att den kan tas upp på land. En mer omfattande kriminalteknisk undersökning ska ske under natten och på söndagen. Enligt polisen har det hittills inte varit möjligt att gå in i ubåten eller se vad som finns därinne.

Tidigt på söndagsmorgonen arbetade personal med att tömma ubåten på vatten, enligt TT:s fotograf på plats. Slangar var införda genom luckan i tornet.

Källor: Danska polisen, Ritzau, DR

TT