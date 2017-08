Ubåtsägaren har lämnat ny förklaring

Ubåtsfallet. Ubåten betraktas som en potentiell brottsplats - men ingen kropp har hittats. Med dykare och flygplan fortsätter nu den stora sökinsatsen efter svenskan.

– Det verkar vara en medveten handling att ubåten sjunkit, säger polischefen Jens Møller Jensen.

Kriminaltekniker har undersökt ubåten Nautilus i flera timmar och vid lunchtid fick Jens Møller Jensen, chef för Köpenhamnspolisens avdelning för mordutredningar, en rapport från polisens kriminaltekniker som gjorde att en snabbt inkallad pressträff kunde hållas vid Politigården i centrala Köpenhamn.

– Ubåten har genomsökts och där finns ingen person, varken död eller levande, säger Jens Møller Jensen.

Nu börjar en noggrann spårsäkring av ubåten tillhörande Peter Madsen, som sedan i går eftermiddag sitter häktad misstänkt för att av "oaktsamhet" ha orsakat en svensk kvinnas död.

– Det kommer troligtvis ta resten av dagen för våra tekniker och de betraktar fortfarande ubåten som en potentiell brottsplats. Att vi inte hittat någon i ubåten gör att vi fortsätter sökningen efter svenskan.

Sökpådraget sker i Kögebukten utanför Själland och i södra Öresund, och det danska försvaret hjälper polisen i den stora insatsen. Sonarutrustning och dykare används bland annat i arbetet.

– Jag har fått veta att det är mycket svårt, det är ett relativt stort område som vi söker i, säger Jens Møller Jensen.

– Vi uppmanar folk som är i området, och ser något som flyter omkring, att segla förbi och ge information om det är något misstänkt, och inte bara tro att det är det vanliga skräpet i havsmiljön.

Söker på land

Med hjälp polishundar har det även gjorts sökningar efter den svenska kvinnan på land.

– Vi har också samlat in massiva mängder videomaterial och vi arbetar med att gå igenom det, säger Jens Møller Jensen och uppmanar folk som har upplysningar om den försvunna svenskan att kontakta polisen.

– Vi stänger inga möjligheter och hoppas att vi kan hitta svenskan vid liv, men omvänt är vi är också förberedda på att det tyvärr inte behöver vara så.

Ubåten bärgades i går kväll och bärgningsfartyget låg med ubåten förankrad vid sidan under flera timmar. Efter midnatt lyftes ubåten upp och flyttades sedan till Nordhavn. Medan båten låg i vattnet kunde dykare inte gå in den, men i dag har polisens kriminaltekniker tagit sig in i farkosten.

I morse sågs personal arbeta med att tömma ubåten på vatten, enligt TT:s fotograf på plats.

– Om ubåtens inre är intakt kommer det sannolikt att finnas spår efter ett eventuellt brott. Om den först måste tömmas på saltvatten måste de skynda sig innan vattnet förstör biologiska spår, sade Kurt Kragh, tidigare mordutredare vid danska polisen, till Ekstrabladet.

Motstridig uppgift

Misstanken om att ubåten sjönk på grund av en medveten handling strider mot vad Peter Madsen själv har sagt om sänkningen, nämligen att det var på grund av ett fel med ballasttanken i ubåten. Svenskan var ombord på ubåten i torsdags kväll, men är sedan dess försvunnen.

– Vi har många bilder från när ubåten åkte ut. Vi är intresserade av att veta mer om var de två har setts och när. Det kan vara mycket intressant för oss att höra om deras position, säger Jens Møller Jensen.

Åklagarens rubricering inför häktningsförhandlingen handlade om mord alternativt dråp, men domaren Kari Sørensen såg inte skäl att häkta mannen för det. Åklagaren presenterade ett alternativt yrkande för rätten efter att hon hört den misstänktes förklaring under förhandlingen, upplyste domaren i rättssalen.

Madsen förnekar brott, men häktades för "uagtsomt manddrab", alltså för att av "oaktsamhet" har orsakat den svenska kvinnans död.

– Han är påverkad av situationen och det kunde ju alla se i rätten. I övrigt kan jag inte uttala mig, sade försvarsadvokat Betina Hald Engmark till TT efter häktningsförhandlingen.

Tidigare har Peter Madsen uppgett att den svenska kvinnan gick i land vid 22.30-tiden på torsdagen, vid restaurang Halvlandet i hamnen på Refshaleøen. Huruvida den misstänkte mannen står fast vid sin förklaring fick Köpenhamnspolisens Jens Møller Jensen frågor om vid pressträffen utanför Politigården.

– Han har sagt att han lämnade henne klockan 22.30 på Refshaleøen. Sedan har vi fått en annan förklaring, men jag varken kan eller vill säga mer om det, säger han.

FAKTA Peter Madsen Peter Madsen, född 1971, är en dansk ingenjör och uppfinnare. Han har gjort sig känd för att bygga raketmotorer, utveckla raketbränsle och bygga ubåtar. Förutom att han är medlem i flera raketföreningar har Peter Madsen varit med och grundat projektgruppen Copenhagen Suborbitals som arbetar för att skicka människor ut i rymden. Under många år specialiserade han sig på att bygga olika typer av raketmotorer. Madsen har många gånger prisats för sitt arbete. 2011 nominerades Copenhagen Suborbitals till World Technology Award. 2012 fick projektgruppen den danska tidningen Politikens pris "Årets vision". Ytterligare två priser har tilldelas rymdprojektet. I oktober 2014 fick Peter Madsen utmärkelsen "Aldrig som de andra" för sitt arbete. Den senaste och största ubåt som Madsen har byggt, UC3 Nautilus, är 17,8 meter lång och väger 30 ton - världens största hembyggda u-båt. Den kostade motsvarande 1,9 miljoner svenska kronor att bygga. Källor: Dokumentären "Amatures in Space", Ingeniør med flera Läs mer

TT