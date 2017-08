Terrorattack i Burkina Faso krävde 20 liv

Burkina Faso. Terrordådet på en restaurang i Burkina Fasos huvudstad är över.

Militär kallades in sedan flera män öppnat eld mot kroggäster under kvällen. Skottlossningen fortsatte ända in på småtimmarna.

Dådet har krävt 20 dödsoffer. I dödstalet ingår två angripare, som förmodas ha varit militanta islamister, uppger kommunikationsministern Remi Dandjinou enligt Reuters.

Det var en turkisk restaurang i huvudstaden Ouagadougou som angreps på söndagskvällen.

Restaurangen Aziz Istanbul är populär bland utlänningar. Offren kommer från flera olika länder, enligt Dandjinou. Han säger att minst en av de döda är fransk medborgare. Enligt uppgifter från sjukhuset är ett av offren turkisk medborgare.

Till motattack

Det är oklart vilka det var som genomförde attacken, men regeringen ser dem som jihadister.

– Det var en terrorattack, enligt kommunikationsministern.

Vittnen har berättat om intensiv skottlossning från tre eller fyra män som anlände med bil vid halv tio på kvällen. De öppnade eld mot gäster som satt utanför restaurangen.

En kvinna säger till nyhetsbyrån Reuters att hon firade sin brors födelsedag på restaurangen.

– Jag bara sprang, men min bror är kvar där inne, säger hon.

Gärningsmännen uppgavs ha tagit gisslan i byggnaden. Regeringen bekräftade att människor var fast i huset.

Säkerhetsstyrkorna gick till motattack. Skottlossning hördes ännu sju timmar efter att överfallet inleddes.

Regeringen uppgav efter dramat att angriparna var två och att båda fick sätta livet till.

Fattigt land

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och gränsar i norr till Mali som under lång tid har kämpat mot våld från militanta islamister.

Det västafrikanska landet har drabbats av ett ökande antal attacker från militanta islamister de senaste åren. I januari 2016 dödades 30 människor i en attack mot ett hotell och ett närliggande kafé i Ouagadougou. Terrorgruppen al-Qaidas nordafrikanska gren, Aqim, tog då på sig ansvaret tillsammans med en annan grupp.

Afrikanska länder har gått ihop om en gemensam militär styrka för att bekämpa militanta islamister i Sahel, det område som sträcker sig från Senegal vid Västafrikas kust och österut över Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Men insatsen saknar pengar och kommer inte att vara på plats förrän i slutet av året.

FAKTA Burkina Faso Antal invånare: 18 105 570 (2015). Statsskick: Republik, enhetsstat Statschef: Roch Marc Christian Kaboré, vald i november 2015 Huvudstad med antal invånare: Ouagadougou 1 627 000 (uppskattning 2012) Källa: Landguiden Läs mer

TT-AFP-AP