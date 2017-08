Expert: Trumps medieattacker historiska

USA. Donald Trump försvarade sina ord om våldet i Charlottesville, lovade bygga muren mot Mexiko och gick till hätska utfall mot medierna. "CNN suger" skanderade hans publik i Arizona.

Presidentens medieattacker saknar motsvarighet i historien och undergräver USA:s demokrati, varnar en expert.

De osedvanligt hätska påhoppen i kongresshallen i Phoenix följer ett mönster, anser Christian Christensen, Amerikasvensk professor i journalistik vid Stockholms universitet: När Donald Trump råkar på bakslag efter problematiska eller illa förberedda uttalanden brukar han skylla på landets journalister.

– Trump använder medierna som syndabock, det är en enkel lösning för honom, säger Christensen.

– Men det är oerhört problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. Om allt är "fake news" kan man aldrig vara överens om utgångspunkterna för en diskussion. Då faller den demokratiska debatten.

Trotsig Trump

I sitt tal kallade USA:s president den prisbelönta tidningen The New York Times för "misslyckad" och The Washington Post för en "lobbyistdel" av e-handelsgiganten Amazon, vars grundare Jeff Bezos äger tidningen.

Trump hävdade trotsigt att det är mediernas "selektiva och oärliga" rapportering som ledde till förra veckans klanderstorm gentemot honom. Kritikerna var då främst upprörda över Trumps fördömande av "båda sidor" efter våldet i Charlottesville i Virginia, att han jämställde högerextrema grupper med motdemonstranter.

I Phoenix anklagade Trump medierna för att ha ignorerat hans budskap om enande, och noterade att han nämnde nynazister, vitmaktgrupper och Ku Klux Klan i sina kommentarer. Men, dundrade han, medierna misslyckades med att fokusera på "anarkister" som Antifa - ett samlingsnamn för en grupp anti-fascistiska rörelser. Trump pekade på tv-fotografer och reportrar i kongresshallen och publiken började bua.

Utan jämförelse

Christian Christensen, som är uppvuxen i Kalifornien och har doktorerat vid University of Texas, säger att presidentens medieattacker saknar motsvarighet historiskt.

– Jag vet ingen som på ett så våldsamt sätt sagt att journalistiken är USA:s fiende. President Richard Nixon, som hatade medierna, gjorde inte sådana här uttalanden offentligt.

Christensen tycker sig även se att fenomenet "smittat" till Europa.

– Det undergräver demokratin och kan leda till kaos, sådant kaos som vi nu ser i USA.

Lovade mur

Det är välkänt att Donald Trump får energi av att tala till sina lojala anhängare vid jättemöten, där publiken ofta bryter ut i talkörer. Till publikens förtjusning återupprepade han i Phoenix sitt vallöfte att bygga en gränsmur mot Mexiko - något som ska ske även om det tynger statsbudgeten och leder till att delar av statsapparaten måste stängas ner.

Vidare gick han till anfall mot Arizonasenatorerna och partikamraterna John McCain och Jeff Flake, sannolikt för att de varit kritiska mot honom. Han antydde också att han kan komma att benåda den kontroversielle sheriffen Joe Arpaio som fällts för domstolstrots i ett fall som rör en omskriven invandringslag.

Samtidigt som massmötet pågick protesterade tusentals människor i hettan utanför kongresshallen. De uppges ha börjat kasta stenar och flaskor och polis svarade med pepparsprej och tårgas.

FAKTA Trumps popularitet I nuläget anser 38,8 procent av amerikanerna att president Donald Trump gör ett bra jobb medan 55,7 procent är av motsatt åsikt. 31,1 procent anser att landet utvecklas i rätt riktning, medan 60,8 procent tycker att USA har slagit in på fel väg. 15,3 procent av amerikanerna tycker att kongressen gör ett bra jobb. 73,3 procent gör tummen ner för de folkvalda. Källa: Real Clear Politics sammanställning av aktuella opinionsmätningar. Läs mer

TT