Motstånd och bomber mot omstridd IS-flytt

Syrien. Efter ett unikt avtal transporterades IS-jihadister med luftkonditionerade bussar genom Syrien. Men förhandlingar med terrorister är en kontroversiell fråga - och konvojen har av USA-ledda bombningar hindrats från att nå sin slutdestination.

Bussarna körde långsamt genom den syriska landsbygden - längre och bort från gränsområdet mot Libanon. Men konvojen har ännu inte nått den tänkta slutdestinationen, utan stoppades av den USA-ledda alliansens flygbomber som blockerade vägen framåt.

Ombord fanns nämligen omkring 300 personer som stridit för terrorstämplade Islamiska staten (IS), samt ungefär lika många civila, som frivilligt var på väg mot IS-kontrollerat område i östra Syrien.

Under det syriska inbördeskriget har en mängd lokala avtalet slutits mellan olika parter. Men det här beskrivs som det första som just IS öppet har gått med på - vanligtvis strider dess anhängare till döden.

Hizbollah i förhandlingar

Överenskommelsen förhandlades fram av den libanesiska shiarörelsen Hizbollah som strider på den syriska regimens sida i kriget. Hizbollah är terrorstämplat av Washington och den USA-ledda alliansen säger sig inte vara bunden av avtalet.

– Det är uppenbart att de är soldater och att de flyttas till en annan plats för att där fortsätta striderna. I enlighet med krigets lagar kommer vi att attackera dem om vi kan, säger alliansens talesperson Ryan Dillon till nyhetsbyrån Reuters.

Dillon tillägger dock att inga direkta attacker kommer att genomföras mot konvojen så länge det inte går att skilja på militanta och civila.

Söker ny väg

Jihadisterna är strandade efter flygräderna och uppges söka efter en ny väg till den IS-kontrollerade staden al-Bukamal i provinsen Dayr al-Zawr. Misstänkta IS-anhängare som var på väg från al-Bukamal i riktning mot konvojen har samtidigt attackerats från luften av den USA-ledda alliansen.

Dayr al-Zawr ligger inte långt från Irak och premiärminister Haider al-Abadi har gjort en stor poäng av att landet bekämpar jihadister, och inte flyttar dem till Syrien.

– Daesh (IS) ska inte kunna hämta andan, sade han och beskrev avtalet som en förolämpning mot det irakiska folket.

"Trappar upp konflikten"

Haider al-Abadis uttalande är olyckligt, anser freds- och konfliktforskaren Peter Wallensteen.

"Mitt intryck är att IS har följt de avtal man gått med på och följaktligen borde den andra sidan gör det också. Iraks premiärministers yttrande är olyckligt och trappar upp konflikten" skriver han i en kommentar till TT.

Försöken att stoppa konvojen kan skicka en signal till IS om att det är blodig strid till slutet som gäller, enligt Hilal Khashan, professor i statsvetenskap vid American University i Beirut.

– Nu tänker jag som djävulens advokat, men om planen är att utplåna varenda IS-anhängare, och inte sluta några avtal, kommer det att innebära en hög mänsklig kostnad på andra sidan också, säger han till TT.

– Det kommer att bli fler och fler självmordsdåd.

FAKTA Avtalet med IS-extremisterna Avtalet med Islamiska staten (IS) förhandlades fram efter en veckas offensiv av både den libanesiska armén och milismän från den libanesiska shiarörelsen Hizbollah samt den syriska armén. Libanon kontrollerar nu för första gången på flera år hela sin gräns mot Syrien. Den libanesiska armén har sagt att offensiven mot IS inte innebär att man samordnar sina aktiviteter med vare sig Hizbollah eller den syriska armén. Hizbollah strider på Bashar al-Assads sida i det syriska kriget. Hizbollahledaren Hassan Nasrallah säger att rörelsen accepterade överenskommelsen med IS bland annat för att få information om nio libanesiska soldater som tillfångatogs av IS 2014. Enligt Nasrallah kommer IS att lämna över en tillfångatagen Hizbollah-anhängare och kroppar från några andra som har dödats. Källa: Reuters Läs mer

TT