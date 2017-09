Ny Nasa-chef kan ta sikte på Mars

Rymden. Vem ska föra USA till Mars, president Donald Trump eller Tesla-chefen Elon Musk? Båda kan sägas plocka poäng i och med nomineringen av James Bridenstine till chef för rymdorganet Nasa.

Trumps nominering av den tidigare stridspiloten, numera representanthusledamoten Bridenstine var väntad, men inte okontroversiell. Två senatorer från Florida, där mycket av USA:s rymdtrafik är baserad, är kritiska.

"Nasas chef borde vara ett rymdproffs, inte en politiker", skriver senator Bill Nelson till nyhetssajten Politico.

Senator Marco Rubio håller med. Han är rädd att Bridenstines rykte som trogen den kontroversielle presidenten kan göra det svårare att få något gjort på Nasa.

– Detta är den federala instans som på det stora hela varit fri från politik, och nu är den vid ett kritiskt vägskäl, säger Rubio enligt Politico.

Kring 2030

Sedan den sista rymdfärjan pensionerades 2011 har Nasa inga egna rymdskepp för persontransport. För astronauter som ska till Internationella rymdstationen (ISS) köper man plats på ryska Sojuz-raketer, för sisådär 70 miljoner dollar (550 miljoner kronor) per "biljett".

Frågan är nu vilken väg Bridenstine vill välja - ska Nasa utveckla egna bärraketer och rymdskepp, eller ska man fortsätta köpa trafik utifrån?

Enligt branschtidningen Space News har Bridenstine visat starkt stöd för att den privata sektorn ska få en större roll i rymden, skriver nyhetsbyrån AFP.

Tidigare planer går ut på att Nasa ska bygga rymdskepp för att föra människor till Mars kring 2030. Men dåvarande presidenten Barack Obama fastslog förra året att det ska ske i samarbete med "kommersiella partner".

"Öka takten, OK?"

Tesla-chefen Elon Musks raketföretag Space X har redan mångmiljardkontrakt med Nasa på exempelvis godstransport till och från ISS. Å andra sidan har Musk, liksom bland andra Amazons vd Jeff Bezos, aviserat kommersiella planer för Mars-resor som skulle kunna konkurrera med Nasas verksamhet.

Till saken hör också att Musk numera synbarligen är osams med Trump, efter att tidigare ha deltagit i presidentens råd med höga näringslivschefer. Musk hoppade i juni av, i protest mot att Vita huset vill lämna det globala klimatavtalet från Paris.

Trump har sagt att Mars-resorna bör starta snart, utan att gå in på detaljer.

– Vi vill göra det här under min första mandatperiod, eller i värsta fall under min andra, så vi måste öka takten, OK? sade han till astronauter i ett videosamtal med ISS i april.

TT