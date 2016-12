Lundqvist: Har funderat en del

Ishockey. Henrik Lundqvist har varit bänkad i tre matcher i rad - för att New York Rangers andremålvakt Antti Raanta spelat så bra.

– Jag försöker att inte uppförstora det för mycket, säger hockeystjärnan till Aftonbladet.

Finländaren har hållit nollan i de två senaste NHL-matcherna, vilket möjligen kan göra det svårare för Lundqvist att få spela.

– Vi spelar 82 matcher på en säsong. Det här är en vecka, säger Lundqvist.

– Det är klart att jag funderat en del de senaste dagarna. Jag är en tävlingsmänniska och vill spela, det är inget att hymla om. Men Antti har spelat bra och jag förstår att han får starta. Det handlar om vad som är bäst för laget. Jag får försöka fokusera på det jag kan kontrollera och träna bra och se till att vara redo när jag får chansen igen.

Lundqvist säger att han hade haft svårare att acceptera bänkningen om Raanta inte varit så bra.

– Men han förtjänar att få starta och det är väldigt roligt för honom.

Henrik Lundqvist, 34, blev förstemålvakt i New York Rangers säsongen 2005-2006. Under många år stod han i särklass och fick spela även under tyngre perioder. Nu är konkurrensen hårdare.

– Det finns inga garantier, det kommer ständigt nya hungrigare spelare och alla vill såklart spela. Jag tycker kvaliteten på målvakterna i ligan höjts de senaste åren också. Alla håller hög klass nuförtiden. Så det gäller att fortsätta jobba hårt, man måste vara på topp hela tiden.

Rangers tränare Alain Vigneault har inte berättat om Lundqvist eller Raanta vaktar målet i nästa match mot Chicago natten mot onsdag.

TT