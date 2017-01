Nilsson ny tourledare efter seger

Skidor. Sprintspecialisten Stina Nilsson kan nu även titulera sig segrare i ett distanslopp.

Hon vann dagens skiathlon i Oberstdorf - och leder nu hela Tour de Ski efter tre etapper.

Stina Nilsson fortsätter att imponera stort i Tour de Ski. Svenskan vann dagens skiathlon över fem plus fem kilometer i Oberstdorf, efter att ha varit starkast när det drog ihop sig till spurt på slutet.

– Det var jättekul. Faktiskt så har jag haft lite noja inför den här etappen. Jag hade en mardröm när vi kom hit till Tour de Ski, att jag hade glömt att lägga ut skidorna i depån. Men de var där när jag kom, så jag är nöjd, säger Nilsson till SVT.

"Är jättenöjd"

En stor klunga höll ihop länge och Nilsson, som inledde dagen som totaltrea, avancerade under slutkilometern och kopplade greppet på väg in mot målet. Hon vann närmast före Jessica Diggins, USA, och tjänade in 15 viktiga bonussekunder i sammandraget.

– Det var jättespännande mellan mig och Jessica, jag är jättenöjd att jag tog det, säger Nilsson till SVT.

Efter tre etapper leder Stina Nilsson totalt i Tour de Ski, tätt före norskorna Heidi Weng och Ingvild Flugstad Østberg. Weng blev trea i dag medan tidigare totalledaren Østberg bröt en stav och inte blev bättre än 13:e, drygt 19 sekunder bakom Nilsson.

Skönt Kalla-besked

Även Charlotte Kalla fick ett skönt besked i Oberstdorf. Efter en tung start på touren slutade Kalla åtta, efter att ett par gånger ha varit uppe allra längst fram under loppet. När farten drogs upp på slutet kunde inte Kalla riktigt svara och i mål var hon 8,8 sekunder efter Nilsson.

– Väldigt skönt för min del att det svarade bra, det kändes väldigt lätt att hänga med både på klassiskt och på skejtdelen. Sedan hade jag inte riktigt självförtroende att vakta min plats när det drog ihop sig till sista stigningen, säger Kalla till SVT.

Skillnaden var stor jämfört med insatserna på hög höjd i Val Müstair tidigare under touren:

– Det är en helt annan känsla i kroppen. Den svarar mycket bättre och återhämtningen finns där på ett annat sätt.

FAKTA Stina Nilsson Född: 24 juni 1993 Klubb: IFK Mora OS-medalj: Brons i sprintstafett 2014 VM-medaljer: Silver i sprint, sprintstafett och stafett 2015 JVM-medaljer: Guld i sprint 2012 och 2013, guld i stafett 2013, silver i stafett 2012 Individuella världscupsegrar: 13 december 2015, Davos, sprint 16 januari 2016 Planica, sprint 4 mars 2016, Quebec, sprint 31 december 2016: Val Müstair, sprint 3 januari 2017, Oberstdorf, skiathlon Läs mer

TT:s utsända, Oberstdorf