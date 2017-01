Ymer utslagen: "Blir annorlunda nu"

Tennis. Elias Ymer slogs ut redan i sin första kvalmatch i Australian Open.

211-rankade japanen Akira Santillan vann i raka set.

– Jag gillar inte ordet favorit, det förstör bara, säger Ymer.

Sveriges högst rankade herrtennisspelare Elias Ymer, 161 i världen, fick en på pappret bra kvallottning i årets första grand slam, Australian Open i Melbourne. Men 19-årige Akira Santillan, rankad 50 placeringar sämre, blev ändå för svår i det första mötet någonsin mellan spelarna.

– Jag kan inte gör något i nuläget. Jag gjorde mitt bästa - han vann. "Life goes on" liksom, säger en besviken Elias Ymer till TT direkt efter förlusten.

Redan när spelet inleddes på bana 10 i Melbourne Park så var det tydligt att det här inte skulle bli någon enkel match för svensken.

Svagt servande

Båda kvalspelarna hade stora problem att hålla sin serve, i den "ljumma" 25-gradiga värmen, men Santillan var den som tog kommandot.

Japanen gick från 2-2 till 5-2 på kort tid och kunde sedan ta hem första set med 6-3 efter endast 26 minuters spel.

– Han spelade jävligt bra och gick för det, säger Ymer.

Sverigeettan Ymer inledde andra set lovande och gick upp till en 3-0-ledning efter ett break. Han fick däremot hela tiden kämpa för att få in sina förstaservar - endast 56 procent gick in under matchen - och tappade sitt servegenombrott i det åttonde gamet fram till 4-4.

Andra set fick avgöras i tiebreak som var jämnt fram till ställningen 4-3 till Ymer. Därefter vann Santillan två raka poäng och slog in sin första matchboll till avgörande 7-4 efter en timme och fem minuters spel av det andra setet.

Med setsiffrorna 6-3, 7-6 (7-4) efter totalt en timme och 31 minuters spel gick Santillan vidare till den andra av tre kvalomgångar.

"Förändrar inte karriären"

20-årige Ymer är däremot utslagen redan i sin första match, precis som i fjolårets Australian Open, och har nu misslyckats med att ta sig till fem raka grand slam-turneringar. Efter att ha kvalat in till samtliga fyra under 2015.

– Den här förlusten kommer inte förändra min karriär. Det gäller bara att jag fortsätter tro på mig själv, säger han.

TT: Gör du det då?

– Ja, det gör jag. Jag är 20 år, har kvalat in fyra gånger till en grand slam. Det kanske blir lite annorlunda nu när jag kommer hit, för alla som säger "där är han som kvalat in" varje match jag spelar.

Sverige är därmed utan herrsingelspelare i årets första grand slam. Däremot återfinns Johanna Larsson (damsingel och damdubbel), Robert Lindstedt, Andreas Siljeström och Johan Brunström (alla i herrdubbel) i huvudturneringen som inleds nästa vecka.

– Nu åker jag hem till Stockholm så snabbt som möjligt, säger Elias Ymer och går in till omklädningsrummet.

FAKTA Svenskar i Australian Openâ Singel:â Johanna Larsson, 28.â Elias Ymer, 20, (utslagen i första kvalomgången). Dubbel: Johanna Larsson, 28. Robert Lindstedt, 39. Andreas Siljeström, 35. Johan Brunström, 36. Läs mer

Melbourne, TT:s utsände