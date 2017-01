Fotbolls-EM gav miljardintäkter

Fotboll. Sommarens fotbolls-EM blev en bra affär för Frankrike. Enligt en beräkning som den franska regeringen låtit göra gav EM intäkter på motsvarande 11,6 miljarder kronor.

Studien säger att 2,5 miljoner supportrar kom till Frankrike, trots undantagstillstånd efter attacken i Nice och varningar om fler attacker under mästerskapet. Varje supporter gjorde av med nästan 1 500 kronor per dag under i snitt 7,9 dagar.

Enligt uträkningen drog den franska staten in 717 miljoner kronor i skatter och moms.

Frankrike fick också cirka 430 miljoner kronor av Europeiska fotbollsförbundet till EM-städerna och dess arenor.

TT-Reuters