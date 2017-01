Stängda träningar - säkerheten i fokus

Handboll. Fotbolls-EM genomfördes utan terrorincidenter i Frankrike, nu ska även handbolls-VM bli en idrottsfest med säkerheten i fokus.

Det råder undantagstillstånd i Frankrike sedan terrorattacken i Paris i november 2015. Därför är också säkerhetsarbetet rigoröst kring handbolls-VM i den franska huvudstaden.

Det annars så öppna svenska landslaget, som spelar första VM-matchen på fredagen, tvingas därför hålla stängt under sina träningar. Medier släpps bara in den första kvarten under träningarna på matcharenorna, dagen före match.

"Vi kommer att undersöka det här ytterligare och försöka få igenom att ni är välkomna på våra träningar även i andra arenor, men det ligger inte enbart i våra händer", skriver landslagets medieansvarige Daniel Vandor i ett mejl till de svenska medierna.

TT