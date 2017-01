Krogh knäckte Halfvarsson i spurten

Längdskidor. Kungen var på plats i Ulricehamn, men i skidspåren regerade norrmännen.

Finn Hågen Krogh slog Calle Halfvarsson i spurten.

– Det är klasskillnad, säger svensken.

På den snälla och flacka stafettbanan í Ulricehamn var det svårt för åkarna att göra några utbrytningar. Hela nio lag var därför med i tätklungan inför spurten, där det inte spelade någon roll att Calle Halfvarsson var först in på upploppet.

Bakifrån kom Krogh forsande och förde Norge till seger. Halfvarsson klarade av att hålla undan för de andra konkurrenterna, i första hand trean Kanada, men hade inte en chans mot Krogh.

– I dag var det inget snack om saken. Finn hade lekstuga, säger den blågule slutmannen.

– Man ser på bilderna att det är klasskillnad. Han tar två tag när jag tar ett tag, frekvensen är betydligt bättre.

Pallplatser i alla lopp

Kung Carl XVI Gustaf var bland de tiotusentals åskådarna som hade hittat till Lassalyckans skidstadion på söndagen. Världscuphelgen bjöd på svenska pallplaceringar i samtliga fyra lopp - men ingen seger.

– Det hade varit så himla kul, med så mycket publik på svensk mark, att vinna stafetten, säger Halfvarsson.

Efter att nyligen ha varit förkyld två gånger kunde han ändå inte gräma sig alltför mycket. Halfvarsson, som tidigare har förlorat viktiga stafettspurter mot en viss Petter Northug, tror inte att den här förlusten ska sätta sig i skallen inför VM.

– Inte det här loppet, säger han.

– Jag kan inte få till det bättre i dag. Jag vet när jag går in här att Finn är bättre än jag just nu. Jag hade knappt förväntat mig att jag skulle hänga med in till upploppet, men det gick ju ganska lugnt där ute.

Sverige ställde upp med exakt samma lag som tog silver bakom Norge i VM i Falun för två år sedan: Daniel Richardsson, Johan Olsson, Marcus Hellner och Halfvarsson.

Mjölksyra för Olsson

Efter att bara ha blivit 48:a på lördagens 15 kilometer fick Olsson något bättre besked nu. Även om han tappade ett par sekunder i slutet av andrasträckan.

– Man vill kunna åka med mjölksyra, hantera den och grisa på i hög fart utan att paralysera kroppen. Men i dag blev jag nästan paralyserad på slutet, säger han.

– Det är ju bättre i dag, men det är ju knappt någon som blir avhakad. Så man kanske inte får så mycket svar i ett sådant här lopp. Samtidigt får man ta med det som är positivt, "lineupen" på andrasträckan i dag är brutal.

I det norska vinnarlaget åkte förutom Krogh också Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby och Anders Gløersen.

TT