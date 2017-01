Lagergren föll i särspel

Golf. Wang Jeung-Hun, 21, höll på att slarva bort sin treslagsledning under sista ronden av Europatourtävlingen i Doha, Qatar. Sydkoreanen gick in på sexton under par tillsammans med två andra golfare: Sydafrikas Jaco van Zyl och Sveriges Joakim Lagergren.

Det hela gick till särspel där Wang, efter slarv från van Zyl och Lagergren, till slut ändå vann. Lagergren och van Zyl delade andraplatsen.

"Det här känns fantastiskt. Jag är så lycklig. Jag vill inte känna press alls det här året, bara lära mig från de andra och fortsätta vinna", sade Wang Jeung-Hun till Europatourens hemsida.

TT