"Tävlingsskallen" ger JVM-kaptenen ny chans

Ishockey. Joel Eriksson Ek imponerade som lagkapten under JVM, och får nu på nytt chansen i Tre Kronor.

– Han levererar helt enkelt, har en fantastisk tävlingsskalle, säger förbundskaptenen Rikard Grönborg.

Den nyblivne 20-åringen debuterade i Tre Kronor våren 2016. Sedan dess har Joel Eriksson Ek hunnit med att flytta till Nordamerika, trassla med arbetstillstånd, göra NHL-debut för Minnesota, flytta hem till Färjestad igen - och så kraftfullt leda Juniorkronorna i VM över årsskiftet.

– Han var, tycker jag, den bästa spelaren de hade. Jag är väldigt imponerad av hans ledaregenskaper, säger Rikard Grönborg i samband med presentationen av truppen till Sweden Hockey Games.

Tjugotre spelare

Totalt har Grönborg tagit ut tretton forwards, åtta backar och två målvakter till turneringen som, till största del, spelas i Göteborg med start den 9 februari. Saknas i truppen gör backen Staffan Kronwall och forwarden Linus Omark. De båda Rysslandsproffsen är skadade.

Spelarna i truppen är stommen i det manskap som ska slåss om platserna i den kommande VM-truppen. De konkurrerar med spelare som blir tillgängliga när de deras lag blir utslagna ur NHL-slutspelet. Och Rikard Grönborg stänger inga dörrar.

Ingen spåkula

– Jag har ingen spåkula, men alla de här spelarna vi har tagit ut har chans att spela VM. Och det finns fler spelare som vi är sugna på att testa. Det kommer säkert till nya ansikten.

En som slåss för en plats i VM är Frölundabacken Henrik Tömmernes, som nu finns med i Grönborgs trupp.

– Ett av de stora målen är att få komma med till VM. Jag hoppas att jag kan ta ett steg till på den vägen under turneringen i hemmaborgen, säger han.

En klippa i laget

I truppen finns det några spelare som Grönborg talar sig extra varm för. Som målvakten Viktor Fasth, CSKA Moskva ("en kvalitetsmålvakt"), Joel Lundquist, Frölunda ("en klippa att luta sig mot") och Richard Gynge, Neftechimik.

– Han är målskytt. Han har visat att han kan producera på högsta nivå. När vi har svårt att göra mål måste vi ha den här typen av målskyttar i laget, menar Grönborg.

Tre Kronor har hittills under landslagssäsongen slutat fyra i Karjalaturneringen och vunnit Channel One Cup. Senare under våren, efter Sweden Hockey Games, väntar träningslandskamper och ytterligare en turnering i Euro Hockey Tour innan det är dags för VM i maj.

TT: Och hur går det i Sweden Hockey Games?

– Vi har ett slagkraftigt lag, en bra mix. Vi slåss för att vinna, såklart.

FAKTA Tre Kronors matcher fram till VM Sweden Hockey Games: 9 februari: Tjeckien-Sverige, Göteborg. 11 februari: Sverige-Ryssland, Göteborg. 12 februari: Sverige-Finland, Göteborg. Träningslandskamper: 3 april: Ungern-Sverige, Budapest. 5 april: Österrike-Sverige, Linz. 6 april: Österrike-Sverige, Wien. 14 april: Sverige-Lettland, Södertälje. 15 april: Sverige-Lettland, Södertälje. 19-23 april: två landskamper Vitryssland-Sverige, i Vitryssland. Czech Hockey Games: 27 april: Sverige-Ryssland, Stockholm. 29 april: Tjeckien-Sverige, Ceske Budejovice. 30 april: Sverige-Finland, Ceske Budejovice. VM: 5-21 april: ishockey-VM i Köln och Paris.

TT