Fortsatt fin form för Forsberg

Ishockey. Filip Forsberg gjorde ett av Nashvilles mål, och bidrog med två assist, när laget besegrade Washington med 5-2 i NHL-ishockeyn.

Forsberg utsågs till en av matchens bästa spelare för bragden.

I de senaste två matcherna har Forsberg gjort hattrick och han är den första NHL-spelare som har gjort sju mål på tre matcher i rad sedan Michael Grabner gjorde det för New York Islanders i februari 2011, skriver nhl.com.

– Det är alltid kul att göra mål, speciellt när vi vinner matcher, säger Forsberg till nhl.com, och lägger till att han ska fortsätta att jobba hårt.

För tredje matchen i rad gör han alltså tre poäng.

– Det handlar mycket om att hela vår kedja har fint flyt just nu. Vi har haft väldigt många lägen i de senaste matcherna. Ryan Johansen och Viktor spelar jäkligt bra, jag försöker bara hänga med och ja, det funkar ju, säger han till Aftonbladet efter matchen.

Forsberg gav laget en 2-1-ledning med sitt 23:e mål för säsongen, i mitten av andra perioden, efter en passning från Viktor Arvidsson.

Han hade då redan slagit den målgivande passningen till 1-1-målet, och slog även en i sista matchminuten till Viktor Arvidsson som fick fastställa slutresultatet i tom kasse.

En annan av Nashvilles spelare, Roman Josi, stod för två mål i matchen mot serieledande Washington.

– Det är alltid kul att slå ett sånt lag, och det ger oss verkligen självförtroende framöver, säger Josi till nhl.com efter matchen.

Mika Zibanejad avgjorde i förlängningen i New York Rangers match mot New Jersey. Hans mål, drygt en minut in i förlängningen, gjorde att matchen slutade 4-3.

TT