Första i guld för Västerboonthenews

Trav. Västerboonthenews är en flitig häst på V75. Efter 13 segerfria lopp kom äntligen vinsten i Gulddivisionen på Kalmartravet. Skicklige Carl-Johan Jepson körde ett perfekt lopp med nioåringen.

– En otroligt fin häst att köra, berömde segerkusken.

Många jagade ledningen i gulddivisionsloppet. Något överraskande var tolvårige Spring Erom snabbast bakom startbilen och tog hand om ledningen. Efter 400 meter kördes favoriten Royal Fighter mot täten men kusken Jennifer Tillman fick galopp.

På sista långsidan attackerade Target Kronos hastigt men tröttnade.

– Vi fick ju ett perfekt lopp i rygg på ledaren och det var bra tempo. 600 meter från mål såg jag att vi skulle få fritt och han avgjorde knappt men ändå säkert. En härlig häst att köra, sade Jepson.

Värmlänningen tävlar allt oftare på V75 och vinsten med Västerboonthenews var årets tredje. Jepson hade sitt bästa år ifjol med 131 segrar och närstan nio miljoner kronor inkört. Hittills har det blivit 18 segrar och 1,7 miljoner inkört.

Plus och minus

Ett stort plus till Spring Erom som kämpade oerhört i spets. Ett minus till Royal Fighter som har svårt att hitta tillbaka till toppåret 2015.

Thomas Madsen hade laddat i flera månader för V75 på hemmaplan. Det blev succé med en seger och en andraplats.

– Det bara bubblar inombords. Det är ju det här man drömmer om dom där mörka vinterdagarna när man sitter ute och tränar sina hästar, sade Kalmartränaren.

I V75-1 vann Kim Eriksson med Sphinx dâ™Inverne efter en snygg uppvisning. I loppet efter spurtade Rekate Sund vasst men hann inte fram till seger.

Sphinx dâ™Inverne svarade för en rejäl uppvisning. Kim Eriksson ville gärna ha draghjälp över den långa distansen, men redan efter drygt 500 meter var ekipaget först i andraspår.

– Det var inte positionen som jag ville ha och det kändes inte bra under loppet. Jag hade en stark häst i spets och i rygg flåsade Can Lane och Johan Untersteiner. Än hur jag skulle göra skulle det bli fel. Men jag körde på rätt bra under sista halvan och hästen var ju enorm som kunde vinna. Mitt på upploppet kändes det klart, sade Eriksson.

Vann stort

Lutfi kolgjini visade upp ännu en topphäst i V75-4. Ulisse Kronos drog sina konkurrenter sönder och samman och vann med närmare 20 meter. Fyraåringen är en halvbror med Kolgjinis tidigare världsstjärna Going Kronos.

– Ulisse Kronos är en jättefin häst men jämför honom inte med Going Kronos. Jag skulle bli väldigt glad om han blev hälften så bra som Going, sade Kolgjini efter utklassningssegern.

TT