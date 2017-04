Bra start för Degerfors och Hasani

Fotboll. Degerfors har fått en bra start på superettan i fotboll. Värmlandslaget följde upp den sena vändningen mot Syrianska i premiären med att besegra nykomlingen Norrby hemma på Stora Valla med 2-0.

Anfallaren Shpetim Hasani, som hoppade in och avgjorde på tilläggstid mot Syrianska, var i hög grad inblandad i båda målen mot Norrby. Först rullade han in en straff i den 63:e minuten. Fyra minuter senare skickade Hasani upp bollen i ribban. Bollen studsade ut till Marcus de Bruin som cykelsparkade in matchavgörande 2-0.

– Vi blev automatiskt mer offensiva i andra halvlek när Norrby föll ner och inte orkade med riktigt, sade Hasani till C More.

TT