Clarks målskytte gav Brynäs segern

Ishockey. Endast ett mål i kvartsfinalserien mot Linköping.

Men i semifinalserien har grundseriens skyttekung Kevin Clark lyft sitt målskytte igen.Efter tre mål av kanadensaren i rond fyra (4-3 ), är det nu utjämnat till två segrar vardera i semifinalserien mellan Brynäs och Frölunda.

Gävlelaget var pressat när semifinalspelet kom till Gavlerinken under lördagen.

Efter en seger med minsta möjliga marginal i match ett och Frölundadominans i match två och tre krävdes en hemmaseger för att Brynäs skulle ta sig tillbaka in i matchen.

Det märktes från start.

Brynäs som var märkligt bleka på hemmaplan i tisdags och som inte orkade stå upp i mer än en period i Göteborg i torsdags bjöd nu på ett betydligt mer uppoffrande och fysiskt spel.

Anförare: Kevin Clark.

Den 28-årige kanadensaren snurrade runt som en uppretad bålgeting framför Frölundamålet och såg närmast ut att njuta av de hugg, slag och blåmärken som kommer som en självklarhet i den positionen.

Clark inledde målskyttet

Det var också Clark som slog an tonen för Brynäs när han efter 7.29 in i första perioden styrde in sitt fjärde mål i semifinalserien (1-0) efter en precis passning till bladet av Jesper Jensen.

Glädjen blev dock kortvarig.

Knappt två minuter senare kvitterade Frölunda genom Casey - "jag gör mål i vilket läge som helst" - Wellman.

Amerikanen bar upp pucken längs långsidan, sköt, gick omkull och stötte sedan glidandes på magen in pucken förbi Felix Sandström.

När Johan Sundström ökade på till 2-1 i slutet av första kändes det som att Frölunda hade kopplat greppet som behövdes för att kunna avgöra på måndag inför hemmapubliken i Scandinavium.

Men.

Kevin Clark slet, bökade, stökade, gav en smäll, tog två, tog tre till och vred sig ur greppet med en tidig kvittering i andra perioden.

Hattrick av Clark

Nu räckte ju varken det eller att Linus Ölund stötte in 3-2 halvvägs in i tredje perioden.

Simon Hjalmarsson tog ett nytt Frölundagrepp då han kvitterade genom att styra in Henrik Tömmernes skott från blå.

Det krävdes i stället ett hattrick av Kevin Clark för att kvittera matchserien till 2-2 i matcher.

Och det hattricket kom med 59,3 sekunder kvar av tredje perioden.

Det var då kanadensaren sträckte armarna i luften efter att han hade snott åt sig en drälld puck vid egen blå, tagit några skär mellan Frölundas Carl Grundström och Matt Donovan ut mot långsidan och sedan skickat in pucken vid bortre stolpen förbi Johan Gustafsson.

A job well done som de säger i Nordamerika.

TT