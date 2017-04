Hammarby kvitterade på tilläggstid

Fotboll. Traditionell supportermarsch, lapp på luckan och den vanliga hajpen inför allsvenska hemmapremiären.

Engagemanget kring klubben Hammarby imponerar. Laget Hammarby är en annan historia.

Tränaren Jakob Michelsen har en del att jobba på.

Först 1-2 borta mot IFK Norrköping förra helgen och med stor möda 1-1 mot Kalmar FF inför 30 671 på ett så gott som utsålt Tele2 Arena. Efter en poäng på två matcher och knackig fotboll sprider sig oron i leden. Det är mer fisk än fågel över Hammarby just nu.

Många vill, det är inget fel på inställningen och arbetsmoralen. Men det är några för få som kan och nyrekryterade dansken Michelsen måste vända trenden snart för att det inte ska bli en mycket jobbig allsvensk vårsäsong.

Kontrade in målet

Kalmar kom till Stockholm med 1-5 från premiären mot Elfsborg. Stukade? Inte alls. Tränaren Peter Swärdh hade gått igenom försvarsfotbollens ABC och så fick han se den fart i kontringarna som alla tränare tjatar om.

Yttermittfältaren Svante Ingelsson bröt Richard Magyars kantiga dribblingsförsök vid mittlinjen. Vips en långboll mot anfallaren Papa Diouf, som nickade bakåt till Melker Hallberg. Själv sprang Diouf i djupled och serverades bollen perfekt i steget av Hallberg.

Hur snyggt som helst.

Och målet var lika elegant.

Hårt trängd placerade Diouf Kalmars första allsvenska mål på bortaplan till vänster om Ögmundur Kristinsson - och det redan efter en kvart.

Starkare efter pausen

På det stora hela spreds inte direkt någon propaganda för allsvensk fotboll under de första 45 minuterna. Svante Ingelsson var nära 2-0 till Kalmar men nicken smet precis utanför och det närmaste Hammarby kom en kvittering då var ett skott i burgavelns utsida.

– Vi har inget bra tempo. Vi spelar som om det var 85:e minuten från minut ett, sade Jiloan Hamad i halvtidsintervjun.

Hamad är en spelare som ska ha bollen ofta. Han syntes knappt före pausen. Kennedy Bakircioglu var mer aktiv, men det märks allt mer att hans båda ben blir 37 år i höst.

Tio minuter in i andra halvlek möblerade Michelsen om på det centrala mittfältet. Ut med Bakircioglu och Gershon Koffie, in med Johan Persson och Leo Bengtsson. Hamad tog ett steg in från kanten och det började hända saker.

Som mot IFK Norrköping i premiären var Hammarbys andra halva av matchen betydligt vassare och målmedveten än den första. Och till skillnad från då gav den desperata forceringen något i poängväg. Bjørn Paulsen kvitterade med 30 sekunder kvar av den fyra minuter långa tilläggstiden.

TT