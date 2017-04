Första SM-finalen för HV71 på sju år

Ishockey. HV71 har spelat fem SM-finaler i ishockey och vunnit fyra.

Den senaste var guldåret 2010.

Nu är det dags igen efter att Malmö besegrats i semifinalen med 4-2.

Den 6 april 1995 skrev HV71 historia genom att bli svensk mästare för första gången. Johan Lindbom satte då segerpucken i förlängningen i den femte och avgörande finalen.

I dag är Lindbom tränare i samma klubb - som efter att sex år i rad åkt ut i kvartsfinal nu har nått SM-final igen.

Han ledde den här säsongen laget till en andra plats i SHL. 4-0 i matcher mot Färjestad i kvarten följdes sedan upp med 4-1 i matcher mot Malmö i semin.

Och det var i Jönköping som finalplatsen säkrades, inför ett enormt jubel.

Önerud satte två

Två mål av Simon Önerud, 28, i mittperioden bidrog till tionde hemmasegern i rad.

HV71 utnyttjade först ett dåligt bortabyte och fri skickade den assisterande kaptenen upp pucken i Oscar Alsenfelts ena kryss, efter fem mållösa matcher i rad.

Bara fyra minuter senare satte Önerud, som har HV71 som moderklubb, också 3-1. Den gången vinklade han in pucken i nät efter passning från Chris Abbott.

Önerud är för övrigt en av flera spelare i dagens trupp som även var med och tog SM-guld med klubben 2010.

Adam Almquist, Mattias Tedenby, Oscar Sundh och Martin Thörnberg är de andra. Lägg där till att den skadade duon Teemu Laine och David Ullström också ingick i guldlaget för sju år sedan.

Sandbergs show

Efter Öneruds båda mål kom bortalaget förvisso närmare genom ett powerplaymål, men nästa gång de spelade fem mot fyra gjorde HV71 i stället mål.

Filip Sandberg lurade bort Johan Olsson rejält och avslutade sedan högt bakom Alsenfelt, fram till 4-2.

– Det är en riktigt bra dragning jag får på. Jag tror jag nästan lobbar in den i bortre. Det var riktigt skönt, sade Sandberg till C More och tog upp inramningen i Kinnarps Arena.

– Det är makalöst. Kolla publiken. Det här är få förunnat. Man bara ryser i hela kroppen.

I finalen ställs ett starkt HV71 - som visat enorm bredd i slutspelet - mot Frölunda eller Brynäs.

Malmös säsong är samtidigt slut. Laget kom åtta i SHL, men imponerade sedan genom att ta sig till semifinal efter att ha besegrat Luleå i åttondelsfinalen och ligavinnaren Växjö i kvarten.

