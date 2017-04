Förlorade VM-finalen - guldhopp i OS

Curling. Något VM-guld blev det inte. Men lag Edin får, efter finalförlusten mot Kanada i curling-VM, ändå ses som ett av Sveriges stora medaljhopp i OS nästa år.

– Jag gratulerar det bättre laget, säger Niklas Edin, efter 2-4-förlusten.

Kanada gick obesegrat genom turneringen och trots att Sveriges lag Edin såg till att det blev en spännande final, tycker den svenska skippern att man förlorade mot en värdig världsmästare.

– Det var några stenar här och där som blev ganska dyra missar och då ändrar det hela matchbilden. Vi hade behövt sätta lite fler slag i de viktiga lägena, säger Niklas Edin till Svenska curlingförbundet.

– Det är den bästa matchen vi gör under veckan helt klart. Det vi inte är så nöjda med är väl att vi inte fick till spelet tidigare under veckan så vi kunde komma in med lite mera självförtroende inför den här matchen.

Laget, som också består av Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren och Henrik Leek, får trots allt ses som ett av Sveriges tyngsta medaljhopp inför OS i Pyeongchang nästa år. Att de äger motståndarnas respekt är tydligt av kanadensarnas kommentarer efter finalen.

– Det var en stressig match. Niklas och hans lag spelade jättebra. Man måste ge dem beröm. Det är ett av de bästa lagen i världen, säger Kanadas skipper Brad Gushue till The Canadian Press.

– Vi fick ge allt vi hade för att vinna över dem i kväll.

TT