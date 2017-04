HV-kaptenen skadad - kan missa finalserien

Ishockey. HV71:s lagkapten Chris Abbott riskerar att missa SM-finalserien i ishockey.

Kanadensaren skadade sig på träning i tisdags och fick föras till sjukhus.

– Han är lagkapten av en anledning, så det är klart att vi tappar lite om han inte kan spela, säger tränaren Johan Lindbom.

Abbott brakade in i sargen och fick ledas av isen, skriver Jönköpings-Posten. Han tillbringade natten på sjukhus och på onsdagseftermiddagen var det fortfarande oklart hur läget är med kaptenen.

– Vi vet inte så mycket, han är på undersökning, säger tränaren Johan Lindbom till TT.

Abbott har varit långtidsskadad tidigare under säsongen och tvingades till en operation av handen. Han har också varit petad under en kortare period, men under slutspelet har han varit en av HV:s framträdande spelare med sex poäng, ett mål och fem assist, på sju matcher.

– Han är en fruktansvärt professionell karaktär och gör andra bättre. Han har haft en tung säsong, varit långtidsskadad och hamnade lite vid sidan av, men när han kom in i slutspelet så flög han fram och har gjort det otroligt bra, säger Lindbom.

HV71 blev finalklart i söndags efter att ha slagit ut Malmö med 4-1 i matcher, men motståndaren är ännu inte klar. Frölunda leder över Brynäs med 3-2 i matcher och kan avgöra i kväll i Gävle. Den första finalen spelas på söndag i Jönköping.

TT