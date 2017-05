Bäckström om segern: Otroligt skönt

Ishockey. Washington tappade tvåmålsledningen i sista minuterna mot Pittsburgh i den tredje Stanley Cup-kvartsfinalen.

Men avgjorde sedan i förlängningen.

– Det var otroligt skönt, säger Nicklas Bäckström.

Därmed har NHL:s seriesegrare reducerat till 1-2 i kvartsfinalserien.

Nicklas Bäckström gjorde matchens första mål i fem mot tre-överläge i första perioden. Han skickade in pucken framför mål där det var trångt. Pucken studsade mot Pittsburghs målvakt Marc-Andre Fleurys klubba, via backen Ian Cole och in i mål. Det var Bäckström fjärde mål under slutspelet.

– Tur? Nej, det var ju planerat.... nä, ha ha, jag skojar. Jag försökte bara få in pucken till Justin Williams och så hade jag studsarna med mig, säger Bäckström till Aftonbladet.

Marcus Johansson noterades för assist när Jevgenij Kuznetsov gjorde 2-0-målet i mitten av den tredje perioden.

Gjorde inte om misstag

Då såg Washington ut att vara på väg mot seger. Men Pittsburghs Jevgenij Malkin reducerade till 1-2 med mindre än två minuter kvar. En minut senare var Justin Schultz framme och satte 2-2 och ordnade förlängning inför en jublande hemmapublik.

– Ja, det var ju inte så kul. Men vi bet bara ihop i pausen. Vi kände att vi kunde fixa det, bara vi inte backade hem. Det misstaget har vi gjort förr, säger Bäckström.

– Och det gick ju bra. Marcus (Johansson) tvingade fram en utvisning och sedan så...

"Lite måste-match"

Drygt tre minuter hade gått av förlängningen när Washington avgjorde matchen. Bäckström passade fram till Kevin Shattenkirk, som satte den matchavgörande pucken i numerärt överläge.

– Naturligtvis var det otroligt skönt. Det var ju lite måste-match, det kan man nog säga. Fast det är bara en seger. Den är det bara att glömma, vi måste göra oss redo för nästa match.

Redan efter fem minuters spel blev Pittsburgh-stjärnan Sidney Crosby tacklad i huvudet av Washingtonbacken Matt Niskanen. Crosby tvingades utgå med en misstänkt hjärnskakning och Niskanen fick matchstraff.

FAKTA Så spelas kvartsfinalerna Avgörs i bäst av sju matcher: + Nashville-St Louis 2-1 (Nästa match spelas i Nashville, natten till onsdag, svensk tid) + Anaheim-Edmonton 1-2 (Edmonton, natten till torsdag) + New York Rangers-Ottawa 0-2 (New York, natten till onsdag) + Washington-Pittsburgh 1-2 (Pittsburgh, natten till torsdag) Läs mer

TT