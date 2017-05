Långt till SM-guld för Stockholmslagen

Fotboll. Malmölaget Rosengård jagar Linköping i toppen av fotbollsallsvenskan och körde över Göteborg med 5-0.

I Stockholm finns inga guldaspiranter. Där föll nykomlingen Hammarby mot Piteå, 0-1.

– Jag är övertygad om att vi kommer att klara oss kvar, säger kaptenen Olga Ekblom trots att laget är jumbo på en poäng efter fyra omgångar.

Undantaget Tyresö - ett projekt och en storsatsning som gick överstyr och i juni 2014 slutade i ett konkursbeslut i Nacka tingsrätt - har Stockholm inte vunnit SM på damsidan sedan Djurgården/Älvsjö gjorde det 2004. För 13 långa år sedan.

Fyra omgångar in i årets allsvenska har Djurgården och Hammarby tillsammans spelat in fyra poäng. Det är tidigt på säsongen men för närvarande ligger båda lagen under nedflyttningsstrecket, med Djurgården som nästjumbo och Hammarby allra sist.

Hammarby var inte underlägset Piteå på Zinkensdamms IP men det slutade ändå med ännu en förlust och laget står kvar på en enda poäng. Ellen Löfqvist nickskarvade in matchens enda mål i efterdyningarna av en hörna i mitten av första halvlek.

– Vi vet att de är bra på fasta och målet vi släpper in kommer på en fast situation. Det är lite synd när vi är så medvetna om det, säger Hammarbys lagkapten Olga Ekblom till TT.

Tufft schema

Med tanke på det tuffa spelschemat - Hammarby har mött Eskilstuna, Linköping, Kif Örebro samt Piteå och har Rosengård i nästa omgång, samtliga tippade på övre halvan - är Ekblom inte oroad över den magra poängskörden.

– Vi har pratat om att det kunde bli så att vi stod på noll poäng efter de fem första omgångarna. Nu har vi ändå tagit en (2-2 mot Kif Örebro) så vi är närmare än vi trodde att vi skulle vara. Vi är inte långt ifrån individuellt men vi måste vara tuffare i boxen, säger hon.

Lagkaptenen tror på sitt Hammarby och tvivlar inte på att det blir en fortsättning i allsvenskan nästa säsong.

– Jag är helt säker på att vi kommer att hålla oss kvar och nästa år tar vi ett steg till, säger hon.

"Gör det svinbra"

Det är dock långt från botten till toppen och Stockholm har en bit kvar för att kunna utmana om SM-guld.

– Det är ganska svårt att bedriva elitverksamhet i Stockholm. Det är många andra saker som ska få plats i en storstad. I mindre städer är man kanske lite mer prioriterad, till exempel med planer. Sen är det andra saker som spelar in. Sponsorer. Det finns mycket att lägga pengar på i Stockholm. Vi gör det svinbra utifrån de förutsättningar vi har men det är klart att vi vill vinna guld, säger Ekblom.

På Malmö IP gjorde Lotta Schelin sin första match från start efter lårproblemen. Då blev det en bekväm seger för Rosengård i toppmötet med Göteborg, 5-0.

Sanne Troelsgaard såg till att guldfavoriten gjorde första målet för första gången i år. Schelin gjorde 2-0 och spelade fram till 3-0.

FAKTA Stockholm har halkat efter Svenska mästare sedan Djurgården/Älvsjö vann allsvenskan för 13 år sedan. 2016: Linköping. 2015: Rosengård. 2014: Rosengård. 2013: LDB Malmö. 2012: Tyresö. 2011: LDB Malmö. 2010: LDB Malmö. 2009: Linköping. 2008: Umeå. 2007: Umeå. 2006: Umeå. 2005: Umeå. 2004: Djurgården/Älvsjö. Läs mer

TT