Chelsea skickade "Boro" ur Premier League

Fotboll. Chelsea tog ännu ett jättekliv mot Premier League-titeln tack vare 3-0 mot Middlesbrough hemma på Stamford Bridge.

För gästerna innebär förlusten degradering till Championship.

Chelsea saknade lårskadade N'Golo Kanté - tidigare på dagen prisad som Årets spelare av engelska fotbollsjournalister - vilket innebar att Cesc Fàbregas fick chansen från start. Ligaledaren förlorade inte på bytet.

Fàbregas låg bakom både 1-0 och 3-0 och har därmed assisterat till minst tio mål under sex av sina säsonger i Premier League - rekord.

Diego Costa tog vara på en lyftning från spelgeniet med nummer 4 och öppnade målskyttet halvvägs in i första halvlek. I den andra drog Nemanja Matic nytta av Fàbregas kreativitet och satte 3-0. Däremellan vallade Marcos Alonso in 2-0 via Middlesbrough-målvakten Brad Guzans lår.

"Förtjänar att vinna"

Chelsea är sju poäng före tabelltvåan Tottenham med tre omgångar kvar och behöver tre poäng för att på egen hand säkra ligasegern. Första chansen att säkra titeln kommer på fredag, mot West Bromwich på bortaplan.

– Vi är nära men i fotboll är inget klart förrän det är klart. Förhoppningsvis kan vi ta titeln på fredag. Ju snabbare, desto bättre, sade Fàbregas.

Chelsea avslutar sedan med två hemmamatcher mot beskedligt motstånd: först Watford och i sista omgången redan nedflyttningsklara Sunderland.

– Det var viktigt att ta vara på läget efter Tottenhams förlust. Jag gläds med spelarna, de förtjänar det här. Vi visar att vi förtjänar att vinna ligan, sade tränaren Antonio Conte.

Tyst omklädningsrum

För Middlesbrough väntar spel i Championship nästa säsong.

– Jag kommer från ett tyst omklädningsrum. Det här är en fantastisk klubb och nu handlar det om hur vi tänker i sommar. Vi måste se till att "Boro" studsar tillbaka snabbt, sade tränaren Steve Agnew.

TT-AFP