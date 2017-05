Nashville avgjorde i förlängningen

Ishockey. Nashville vann borta efter förlängning mot Anaheim med 3-2 i den första semifinalmatchen i NHL-slutspelet.

– Det var viktigt att få en seger direkt, säger målskytten Filip Forsberg.

Svenskarna dominerade när Anaheim och Nashville möttes om en finalplats i Stanley Cup.

Anaheims Jakob Silfverberg inledde målskyttet med sitt åttonde mål under NHL-slutspelet, drygt fem minuter in i matchen hemma i Kalifornien. Knappt sju minuter senare svarade Nashvilles Filip Forsberg, 1-1. Det var Forsbergs fjärde mål under slutspelet.

– Det var viktigt att få en seger direkt, särskilt som vi började på bortaplan och visste att de var lite trötta efter att ha spelat en sjunde match för bara ett par dagar sedan, säger Filip Forsberg till Sportbladet.

Austin Watson gjorde 2-1 till bortalaget i den andra perioden, med assist av Mattias Ekholm, innan det var dags för Anaheims Hampus Lindholm att kliva fram med sitt första mål under slutspelet. Backen slog till med 2-2 drygt sju minuter in i tredje perioden i Honda Center.

Matchen gick till förlängning. Där kunde gästerna avgöra genom James Neal, med ny assist av Mattias Ekholm.

Semifinalserien avgörs i bäst av sju matcher. Nytt möte väntar mellan lagen natten mot måndagen, svensk tid.

I den andra semifinalen möts Ottawa och Pittsburgh.

FAKTA Så spelas semifinalerna Avgörs i bäst av sju matcher: + Anaheim-Nashville 0-1 (nästa match spelas i Anaheim natten mot måndagen, svensk tid) + Ottawa-Pittsburgh 0-0 (första matchen spelas i Pittsburgh natten mot söndag). Läs mer

TT