Avdic segerskytt för AIK

Fotboll. AIK var på väg att tappa mark i den allsvenska toppstriden - då slog det målsnåla Stockholmslaget plötsligt till med en målexplosion.

Två mål på fyra minuter i slutet av bortamatchen mot jumbon AFC Eskilstuna gav seger med 3-1.

Ifrågasatte anfallaren Denni Avdic sköt segermålet.

– Det är så klart mycket skönt, det var länge sedan jag gjorde mål, sade Avdic till C More.

28-åringen gjorde sitt första allsvenska mål för säsongen och hade inte hittat rätt på 20 allsvenska matcher sedan 3-1-segern borta mot Sundsvall i september i fjol.

Segern innebär att guldaspiranten går in i sommarlovet på fjärde plats med 21 poäng, sex poäng bakom ledande Malmö FF.

Höll sig lugn

För nykomlingen AFC Eskilstuna var det tolfte raka matchen utan seger och laget har bara skrapat ihop fyra poäng. Laget leddes av assisterande tränaren Jesper Norberg i väntan på att en ersättare ska plockas in till sparkade Pelle Olsson.

– Vi gjorde som vi planerat att göra, men tyvärr fick vi inte utdelning, sade Norberg.

Avdic slog till i 85:e minuten när allt pekade på ett oavgjort resultat.

Simon Thern slog ett inlägg och plötsligt var Avdic helt fri framför hemmamålvakten Tim Erlandsson och chippade iskallt in 2-1.

– Jag försökte hålla mig lugn och placera in bollen, berättade Avdic för C More.

Bara fyra minuter senare säkrade Eero Markkanen AIK-segern när han sköt 3-1 i nättaket efter ytterligare en vass framspelning från Thern.

AIK hade bara gjort åtta mål på elva matcher - men slog nu till tre gånger om.

Tidigt kommando

Laget tog kommandot tidigt på bortaplan i Eskilstuna och när Daniel Sundgren tjusigt gjorde 1-0 i 20:e minuten bröt AIK sin 270 minuter långa måltorka.

AIK hade inte gjort mål sedan Simon Thern slog till i derbyt mot Djurgården. Därefter hade laget kammat noll både mot Malmö (0-1) och IFK Norrköping (0-0).

Kristoffer Olsson slog den öppnande passningen som friställde Sundgren.

AIK brände också flera bra lägen och AFC kunde ta sig ur gästernas press och kontra in kvitteringen i 37:e minuten genom Omar Eddahri.

Men till slut gick det som det brukar och AFC kammade noll.

TT