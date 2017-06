Sista dansen ska ge ny medalj

Fotboll. Det är sista dansen med gänget för förbundskapten Pia Sundhage, som slutar efter sommarens EM.

Målet är högt ställt - men det är hon inte ensam om:

– Vi är säkert åtta-nio stycken förbundskaptener som pratar medalj. Med all rätt, säger Sundhage till TT.

Det står sedan länge klart att Pia Sundhage slutar som förbundskapten efter fotbolls-EM i Nederländerna. Det, i kombination med minnena från OS-silvret i fjol, bidrar till att öka inspirationen när EM-laddningen nu pågår som bäst.

– Det här är det sista vi gör, det är "the last dance" (sista dansen). Det blir ett annat gäng när Peter Gerhardsson kliver in till hösten, konstaterar Sundhage.

– Just den känslan, att det är det sista... Då uppskattar man att man är här och är tacksam för den resan som vi har gjort. Det är en känsla som skapar mycket energi.

Tuff start

Sverige har tuffast möjliga inledning på EM-äventyret, mot nuvarande världsettan Tyskland. Men medaljkandidaterna är många. Där finns Frankrike, världstrea på senaste rankningen, världsfyran England och hemmanationen Nederländerna.

Och så Sverige och ytterligare ett par nationer som vill hävda sig i den allt hårdare fotbollskonkurrensen på damsidan.

– Med det spelet och de spelarna vi har tror vi att vi ska ta medalj, säger Pia Sundhage.

– Men det som är så roligt med det här mästerskapet är att vi är fler som tror det. Konkurrensen har blivit mycket bättre nu än för fyra år sedan.

Viktiga mästerskap

Sverige har spelat tre mästerskap under Pia Sundhages tid som förbundskapten, alla med sina egna speciella förutsättningar och ingredienser.

Det blev en lyckorusig delad tredjeplats i hemma-EM 2013, men en motig missräkning på VM 2015 där Sverige efter ett svagt gruppspel mötte Tyskland - och förlorade - redan i åttondelsfinalen. Och så OS-silvret i Rio de Janeiro i fjol, efter en taktisk triumf som svetsade samman gruppen ytterligare.

En av veteranerna, landslagsmålvakten Hedvig Lindahl, ser OS-kvalet i fjol, då Sverige med viss möda säkrade OS-platsen, som en vändpunkt.

– Den känslan var stark efter OS-kvalet. Då kändes det som att vi skulle kunna ta medalj på OS, så hade jag inte känt innan, säger Lindahl.

– Vi får se hur vi hanterar den situationen nu. Jag hoppas att vi inte tror att vi är något för att vi tog OS-silver, vi måste vara ödmjuka.

Efter den knappa förlusten mot USA (0-1) i torsdags återstår bara två landskamper före EM: Mot Skottland i Växjö på tisdag och mot Mexiko i början av juli.

FAKTA Förbundskaptener Samtliga förbundskaptener för Sveriges damlandslag i fotboll: 1973: Christer Molander. 1974-76: Hasse Karlsson. 1977-78: Tord Grip. 1979: Ulf Bergquist. 1980-87: Ulf Lyfors. 1988-91: Gunilla Paijkull. 1992-96: Bengt Simonsson. 1996-2005: Marika Domanski Lyfors. 2005-2012: Thomas Dennerby. 2012-2017: Pia Sundhage. 2017-: Peter Gerhardsson. Läs mer

TT