Propulsion gillar midnattssolen

Trav. I fjol vann Propulsion miljonloppet Norrbottens stora pris på 1.11,7. I år upprepade han segern och tvingades trava nytt banrekord, 1.10,8, för att vinna.

– Vilken häst, utropade tränaren Daniel Redén.

Kusken Örjan Kihlström var som vanligt betydligt lugnare efter storsegern. Han konstaterade i alla fall att Propulsion är en världsstjärna.

Uppvisningen gladde den stora publiken, 8 300 åskådare, i midnattsolen.

– Det blev ju inget lätt lopp precis eftersom han tvingades trava utvändigt om Mosaique Face hela loppet. Men han kändes kanonfin i sista kurvan och han kopplade greppet lätt inne på upploppet. Han blev lite lat sista biten så jag var tvungen att dra ner skygglapparna för att han skulle skärpa till sig och det blev säkert till slut, sade Kihlström.

"Vilket stall"

Oasis Bi var den som hotade storfavoriten Propulsion sista biten men räckte inte riktigt ända fram efter ett perfekt lopp från kusken Kim Eriksson.

Det blev även Daniel Redén på tredjeplats när In Vain Sund långspurtade starkt från tredjepar utvändigt.

– Vilka djur jag har i stallet. Helt otroligt, sade Solvallatränaren.

Det blev både guld och brons i Norrbottens stora pris, samt silver i V75-1 genom Whithouse Express.

Han fick jobba hårt för att passera Officer CD och Robert Bergh över upploppet, men det blev en typisk Kihlström-vinst med ett säkert huvud.

Kihlström kunde gå ner bakom hårt dragande Officer CD i sista kurvan och tjänade några meter. På upploppet gick han till ny attack och åt in meter för meter.

– Jag kände i sista kurvan att det fanns krafter kvar i hästen, men han fick ge sitt yttersta för att vinna. En härlig häst som alltid göra fina insatser, kommenterade Kihlström.

Leder tränarligan

Daniel Redén har haft ett suveränt första halvår och han toppar den svenska tränarligan överlägset på 17 miljoner kronor. Närmare fem miljoner kronor före Robert Bergh och Björn Goop. Succéåret började i vintras med en tredje- och fjärdeplats i Prix dâ™Amerique med Lionel och Propulsion.

Lionel vann sedan Olympiatravet på Åby och var tvåa i Oslo Grand Prix.

Propulsion var tvåa i både Finlandia-loppet i Helsingfors och i Elitloppet.

Dessutom vann Västerbo Highflyer Jämtlands stora pris i Östersund för en vecka sedan. Lägg därtill fina framgångar för bland andra Delicious, Wild Honey, In Vain Sund, Call Me Keeper och In Toto Sund.

Stig Lindmark/TT

TT