Thomas gick rekordrunda i US Open

Golf. Amerikanen Justin Thomas skrev historia när han gick Erin Hills-banan på 63 slag på den tredje rundan i US Open i golf. Nio under par är den bästa rundan någonsin i US Open och på totalt elva slag under delar Thomas andraplatsen med landsmannen Brooks Koepka och engelsmannen Tommy Fleetwood. Trion är ett slag efter ledaren Brian Harman, USA.

David Lingmerth, den ende kvarvarande svensken i US Open, gick på ett under par och är minus tre totalt. Han ligger på plats 26 inför den sista speldagen.

TT