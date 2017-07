Klubbdirektören: "Vi välkomnar domen"

Brott. De tolv fotbollssupportrarna som stormade planen på Olympia döms alla för brott.

Rätten ogillar dock åtalspunkterna om misshandelsförsöken av anfallaren Jordan Larsson och en publikvärd.

– Vi välkomnar domen, säger Mats-Ola Schulze, Helsingborgs IF:s klubbdirektör.

De tolv fotbollssupportrar som stormade planen efter den allsvenska kvalmatchen mellan Helsingborg och Halmstad på Olympia i fjol döms för brott mot ordningslagen. Helsingborgs tingsrätt ogillar dock åtalspunkterna som gällde försök till misshandel av en kvinnlig publikvärd och den dåvarande Helsingborgsspelaren Jordan Larsson, men dömer fyra personer för ofredande av anfallaren.

Helsingborgs IF:s klubbdirektör Mats-Ola Schulze har ännu inte läst domen, men är nöjd med att de tolv åtalade döms för brott.

– Vi välkomnar självklart domen, säger han till TT.

– Säkerhetsarbetet är på toppen av vår agenda, med trygga och säkra arrangemang. Det jobbar vi strukturerat med 365 dagar om året och det måste vi fortsätta att göra.

Kastades en stol mot Larsson

Händelsen inträffade den 20 november. Supportrar stormade planen på Olympia och flera personer sprang fram till den dåvarande Helsingborgsspelaren Jordan Larsson och slet av honom tröjan.

– Det kommer flera stycken emot mig, det är klart att det inte är den bästa känslan i världen, sade fotbollsspelaren under rättegången.

En fällbar stol kastades mot Larsson och ett reklamstag mot den kvinnliga publikvärden. Rätten, som var enig, anser att det är bevisat att det var de utpekade personerna som kastade föremålen, men bedömer att de inte hade för avsikt att skada Larsson eller publikvärden. Rätten anser att det inte heller fanns en "avsevärd risk" för att de skulle skadas, skriver Helsingborgs tingsrätt i ett pressmeddelande.

Fyra av personerna döms för två fall av brott mot ordningslagen. Dels för att ha tagit sig in på planen men även för att ha tänt bengaler under matchen. Elva av de tolv personerna får böter som påföljd. En av de åtalade har även dömts till skyddstillsyn efter kvalmatchen och personen står nu under övervakning. Tingsrätten anser att de nya brotten omfattas av den skyddstillsyn som tidigare har utdömts.

"Rätt personer som pekats ut"

Inledningsvis hade polisen 24 misstänkta men tolv av dem har erkänt och betalat böter. Ingen greps på platsen, men polisen har kunnat identifiera supportrarna genom bland annat filmer från övervakningskameror på Olympia.

"Tingsrätten anser inte att det finns någon tvekan om att det är rätt personer som pekats ut", säger lagmannen Ylva Norling Jönsson i ett pressmeddelande.

Samtliga 24 personer har fått en arrangörsavstängning och tillträdesförbud till idrottsarenor i två år, uppger Schulze.

TT