Lindberg klättrade i US Open

Golf. Pernilla Lindberg spelade upp sig ytterligare under den tredje dagen av US Open. Under den andra dagen var hon bästa svenska när hon gick runt på ett slag under par, vilket hon följde upp med att gå den tredje rundan på två under par.

Hon landade sammanlagt på par och klättrade i resultatlistan, från sin 52:a plats till delad 23:e plats.

För Anna Nordqvist, som lyckats hålla sig på par under de första dagarna, gick det sämre. Tre boogies och en dubbelboogie kunde inte räddas upp trots att Sverigeettan, rankad tolva i världen, stod för tre birdies under den andra halvan av dagen.

Madelene Sagström hade det ännu tyngre. Med sju boogies och en dubbelboogie gick hon på nio över par för dagen och ligger totalt tio över.

Caroline Hedwall, Elin Arvidsson och Emma Henriksson klarade inte cutten.

Inför tävlingens sista runda leder kinesiskan Shanshan Feng på totalt nio under par.

Tävlingen avgörs på den amerikanske presidenten Donald Trumps bana i New Jersey och presidenten har varit på plats i sitt privata bås vid hål 15 för att vinka till publik och applådera bra slag.

TT