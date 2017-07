Nordén till cykel-EM: "Drömmer om VM"

Cykel. Världselit i triathlon.

Nu ska Lisa Nordén mäta sig med Europaeliten - i cykel.

32-åringen hoppas en EM-framgång kan leda till en plats i VM.

– Jag åker inte dit som turist, säger hon till TT.

Lisa Nordén tog tempoguld vid cykel-SM. Nu är hon uttagen som tempocyklist till EM i Herning 2-6 augusti.

– Det ska bli jättespännande och jag är väldigt glad att få chansen. Jag har vetat om det ett litet tag och tränat väldigt mycket tempo, mer än jag brukar med det här i åtanke, säger hon.

Nordén har fortfarande triathlon som huvudfokus. Men när hon och nye tränaren Arild Tveiten upptäckte att hennes kapacitet på cykeln, som mäts i watt, stod sig bra mot cykelliten lockade en satsning även där.

Siffermässigt mätbar med cykeleliten

– Jag står mig bra siffermässigt bland de bästa i världen.Men det är inte säkert det reflekterar hur snabbt man kör på tävling. Förmågan att få ut det tekniskt och veta hur man ska svänga ut och bibehålla fart i krön och backar.

– I cykel har jag lyckats höja tröskeln wattmässigt. Jämfört med träningslägret i Nevada i slutet av mars och fram till nu har jag haft extrema hopp på watt som jag inte hade vågat drömma om för ett halvår sedan.

Men förväntningarna på EM är svåra att ställa.

– Jag har verkligen inget att förlora och det är bara att köra så hårt jag kan.

Men Nordén har en dröm.

Drömmer om cykel-VM

– Det ska jag kanske inte säga, men jag har en dröm om cykel-VM i Bergen i september. Men då måste jag verkligen visa framfötterna och imponera på förbundet. Då krävs nog en pallplats eller topp 5.

Nordén har ändrat i träningen sedan tränarbytet vid årsskiftet. Fokus nu ligger på så kallad tröskelträning. Nordén beskriver träningen som att ligga precis under gränsen och göra det under lång tid.

– Den största skillnaden mot tidigare är mycket tröskelträning vilket är anledningen till varför jag cyklat så bra på våren och på SM.

Träningsdosen per vecka har höjts till 30 timmar, i praktiken är det träningen i simning och cykel som gått upp medan löpningen är densamma. Skadorna de senaste åren har ofta hämmat just löpningen. Just nu dras hon med en hälseneskada.

"Bättre än någonsin"

– Formmässigt är jag bättre än någonsin i cykel och simning, säger hon.

Nordén tog OS-silver i London 2012 och sade tack och hej till OS förra året med en 16:e-plats i Rio. I år har spridningen av tävlingar varit stor. Förutom triathlon-tävlingar på hennes vanliga distans i sprint har hon simmat Vansbroloppet, cyklat Vätternrundan och SM samt gjort en halvironman.

Variationen motiverar.

– Det är jätteviktigt. Ju äldre man blir och håller på måste man utmana sig själv och sätta sig själv i nya situationer.

Halvironman är hennes framtida satsning. Ett halvt maraton i löpning, nio mil på cykeln och simning i 1,9 km är betydligt längre sträckor än hennes vanliga distans - 750 meter simning, 5 km löpning och 20 km cykling - och ökad tävlingstid till 4-4,5 timmar.

– Halvironman passar bra när du blir gammal och långsam. I sega uthålliga idrotter ser du sällan 17-åringar i topp, utan äldre som byggt upp basen och kan tåla mängden.

Hon lyfter fram cykeldelen i halvironman som en stor fördel för henne eftersom hon slipper klungkörning.

– På långdistans separerar man cykling och löpning och du måste hålla tolv meters lucka. Då blir det individuellt och handlar mer om hur mycket du orkar köra. En helt annan dynamik.

FAKTA EM-truppen Herrar: Tobias Ludvigsson, tempo Damer Lisa Norden, tempo Emilia Fahlin, tempo, linjelopp Sara Penton, linjelopp Hanna Nilsson, linjelopp Ida Erngren, linjelopp EM avgörs 2-6 augusti i danska Herning. Läs mer

TT