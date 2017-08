Antonsson till Blackburn

Fotboll. Det talades om Malmö FF, AIK eller en återkomst till Kalmar FF. Det blev i stället Blackburn. Fotbollsanfallaren Marcus Antonsson lånas ut från Leeds till League 1-klubben under säsongen, skriver Blackburn på sin webbplats.

26-årige Antonsson smällde in hela tio mål på tolv matcher för Kalmar under våren 2016. Sedan flyttade han till Leeds, där han inledningsvis fick gott om speltid. Men efter årsskiftet petades han, och under våren spelade han ingenting för det klassiska laget.

Blackburn, som vann Premier League 1995, åkte ur Championship den gångna säsongen och inledde årets League 1-spel med en svidande 1-2-förlust mot Southend United.

TT