"Hoppas nästan att det snöar"

Fotboll. Förlust i tryckande hetta. Då är Östersund tvunget att vinna i returen.

Kan de dra nytta av det jämtländska sensommarvädret?

– Det säger väl sig självt att det är till vår fördel om de kommer hit och får en chock, säger Brwa Nouri.

30 grader pressande värme och runt 30 000 Paok-fans. Det fick Östersund snällt anpassa sig till i Grekland i den första playoff-matchen i Europa League. Nu får Paok - om väderprognosen håller vad den lovar - foga sig till ett desto svalare norrländskt sensommarväder i returen. Temperaturen väntas sjunka under tio grader på torsdagskvällen.

Talar det för Östersund som måste vinna med minst 2-0 för att ta sig vidare till gruppspelet? Lagkaptenen Brwa Nouri tror det.

– Det är egentligen enda gången under sommaren som jag hoppas att det blir under tio grader, jag hoppas nästan att det snöar också. Det säger väl sig självt att det är till vår fördel om de kommer hit och får en chock så som vi fick en chock av deras väder, säger han.

Han fortsätter:

– Vi känner att vi är bra på vår hemmaplan, det är helt andra förutsättningar, vi har inte den här värmen och 30 000 greker att ta hänsyn till nu är det lite mer på våra villkor. Vi känner att vi är bra här och vi får dra nytta av de jämtländska nordvästanvindarna.

Tufft utgångsläge

Östersund orkade inte stå emot när Paok växlade upp och satte in en dräpande press efter att just lagkapten Nouri, via straff, gett svensklaget ett bra utgångsläge. Hemmalaget vände och vann matchen till slut med 3-1.

Ett tufft utgångsläge för Östersund inför returen:

– Det känns riktigt spännande, det kommer bli en väldigt tuff match och stor match för oss. Men vi ser fram emot den och det kommer att bli en speciell kväll för oss. Förhoppningsvis kommer det att gå bra, säger tränaren Graham Potter.

"Utvecklas av erfarenheten"

Potter vet vad som behöver justeras för att inte hamna i ett liknande läge som senast.

– Vi måste spela vårt spel bättre, stå lite högre upp i banan, vara aggressivare, spela bollen snabbare och ha lite mer rörelse i vår uppspelsfas, säger han.

TT: Hur är läget i truppen?

– Det känns okej, vi har haft en tuff period nu med många matcher med kort återhämtningstid. Det är en utmaning, men det är en positiv utmaning för oss. Vi kan utvecklas från den här erfarenheten, säger Potter.

Nouri känner sig förberedd på vad som väntar och ser fram emot att få springa ut och spela returen.

– Vi fick reda på att det är ett väldigt bra lag vi fick känna på dem hur de är och vad dem vill spela för typ av fotboll, matchen var en erfarenhet och en fingervisning av hur de är. Vi har haft en vecka på oss att prata igenom det och titta på hur vi ska göra, säger han.

FAKTA Östersund i Europa League-kvalspelet Östersund vann finalen i Svenska cupen mot IFK Norrköping med 4â”1 och fick en biljett till Europa League-kvalet. Östersund klev in i den andra kvalomgången. Där ställdes klubben mot den turkiska storklubben Galatasaray. Östersund tog sig överraskande vidare efter att ha först vunnit på hemmaplan med 2-0, sedan klarat 1-1 på bortaplan. I tredje kvalomgången städade Östersund undan Fola Esch från Luxemburg med totalt 3â”1. Östersund förlorade den första playoff-matchen borta mot Paok Thessaloniki med 1-3. För att ta sig vidare till gruppspelet måste Östersund vinna med minst 2-0. Läs mer

