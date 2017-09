Djokovic pappa igen

Tennis. Tennisstjärnan Novak Djokovic och hans fru Jelena har blivit fått sitt andra barn. På lördagskvällen föddes en flicka som kommer att döpas till Tara, uppger tidningen Blic. Paret har sedan tidigare tvåårige sonen Stefan.

Den 30-årige tidigare världsettan meddelade i juli att han skulle ställa in resten av säsongen på grund av en armbågsskada. Serben fick avbryta sin kvartsfinal i Wimbledon mot Tomas Berdych i somras på grund av skadan och han spelar därför inte heller US Open som pågår just nu i New York.

Tanken är att Djokovic ska vara tillbaka på tennistouren i början av 2018.

TT-AFP