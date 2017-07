Stallordern: Flytta på dig!

Marcus Ericsson Foto: TT

Han var på väg mot sin första poäng på två år.

Men en stallorder tvingade honom att vika ­undan.

– Jag hade gjort mig förtjänt av den poängen säger Marcus Ericsson.

Den svenske F1-föraren har inte tagit någon poäng sedan Italiens GP i september 2015. Han har nollat under 36 tävlingshelger i rad – samtidigt som fjolårets kollega tog två poäng i slutet av 2016 och årets kollega Pascal Wehrlein har tagit fem poäng på sex lopp.

Tysken körde in fyra av dem i Barcelona och en i Baku senast. Då var Marcus Ericsson på väg mot ­tiondeplatsen, men teamet beordrade honom att ­flytta på sig och släppa förbi sin kollega.

Det gjorde att Ericsson var elva i mål – en placering från poäng.

– Det var ett bra resultat för teamet, jag är besviken eftersom jag låg på plats tio under den största delen av loppet, sa Ericsson.

Inte överens

Nu har det gått två veckor sedan den tävlingen och i dag avgörs kval­­et till Österrikes GP, men Ericsson är fort­farande inte helt överens med sitt team.

– Jag var av en annan åsikt, men har accepterat stallets beslut, säger han till motorsportmagazin.

– Pascal kom i kapp mig eftersom Romain Grosjean hade ett problem framför mig och han bromsade mig. Vi kämpade ett par varv, jag och Pascal, och ­sedan kom meddelandet om att vi skulle byta positioner.

Sauber förklarade stallordern med att McLarens Stoffel Vandoorne kom snabbt bakifrån och riskerade att hinna i kapp och ta den där sista poängen, ­något som kan vara av­görande i det ekonomiskt så viktiga konstruktörsmästerskapet. Det håller dock ­inte ­Ericsson med om.

Chans till revansch

– Pascals ingenjör ansåg att Pascal var snabbare, ­säger Ericsson.

– Jag tycker egentligen att jag hade visat att jag ­hade gjort mig förtjänt av den poängen.

I morgon avgörs Österrikes GP. Där tog Pascal Wehrlein sina första VM-poäng för ett år sedan och där hoppas Marcus Ericsson på att ta sina första VM-poäng på snart två år.

✓ Formel 1-kval 13:40 Viasat Motor