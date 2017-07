Blixt slog ned under fotbollsmatch – tre spelare till sjukhus

En fotbollsmatch i Stenungsund avbröts efter ett blixtnedslag alldeles intill planen.

– Hälften av spelarna föll till marken. Det var en mycket obehaglig upplevelse, säger Tobias Coster som såg matchen.

Tre personer har förts till sjukhuset i Kungälv. Ingen uppges vara allvarligt skadad.

Foto: Tobias Coster

På lördagseftermiddagen slog blixten ned under en match mellan Stenungsunds IF och Vänersborgs IF, i herrarnas division 2.

Tobias Coster var på plats och såg matchen. Han berättar att blixten slog ned under första halvlek, alldeles bakom hemmalagets mål.

”Smällen var fruktansvärd”

– Det blev ju väldigt dramatiskt, man kände trycket och så var det en ljusblixt. Smällen var fruktansvärd, barnen började gråta, säger Tobias Coster.

Flera ambulanser kallades till platsen.

Tre spelare fördes till akutmottagningen i Kungälv, där en av dem har lagts in.

– Vad vi vet i nuläget är ingen allvarligt skadad, säger en sjuksköterska som inte vill uppge sitt namn.

Hälften av spelarna föll till marken

Efter blixtnedslaget avbröts matchen.

– Hälften av spelarna föll till marken av tryckvågen. Det var en mycket obehaglig upplevelse, säger Fredrik Coster.

Stenungsunds IF uppger att två av spelarna som fördes till sjukhus spelar Vänersborg IF, och en i Stenungsund.

”Vi hoppas på det bästa och att ni mår bättre snart.”, skriver klubben på sin hemsida .