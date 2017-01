18-åring blev bästa svenska: Jag är jättenöjd





Matilda Algotsson, 18, blev bästa svenska i konståknings-EM.

Förutom två missar stod hon för ett stark insats i det fria programmet.

– Det är kul. Jag är jättenöjd med min prestation, säger Algotsson till TV12.

Joshi Helgesson , 23, var först ut av de två svenskorna i det fria programmet i konståknings-EM. Hon hade hakar på flera av hoppen. Det slutade med 98,93 poäng och en totalpoäng på 152,86.

– Jag är hyfsat nöjd, jag gjorde vad jag kunde just nu. Det här var det bästa jag har åkt hittills under den här säsongen. Jag har mycket saker att jobba med, och det vet jag. Men skönt jag kan ha mina nerver under kontroll, säger Helgesson till TV12.

– Jag vill få alla hoppen fullroterade. Jag har jobbat med det mycket, men det krävs mer jobb, speciellt på tävling.

”Då jag började tänka”

För Matilda Algotsson gick det bättre.

Den 18-åriga tjejen imponerade i det fria programmet. Den första delen gick bra, sedan stod hon för några småmissar vid en trippel salkov och en dubbel lutz.

– Det var då jag började tänka på att jag var ute på isen och åkte. Det var då jag började bli lite nervös, säger Algotsson.

Stegsekvensen höll högsta nivå

Men avslutningen var stark. Hon gjorde en fin kombinationspiruett och hennes stegsekvens höll högsta nivå.

– Jag såg det, det var jättekul. Vi har ändrat om lite i steg för att det ska vara mer glid. Det var kul att det visade sig, att det lönade sig, säger Algotsson, som var nöjd med insatsen.

– Det kändes jättebra. Från början kändes det som jag hade kontroll, jag tvekade inte. I andra halvan hade jag två hopp som var lite minus. Men det var kul. Jag är jättenöjd med min prestation.

TV12: Kul att bli bättre än Joshi som varit nummer ett i flera år?

– Jo, det är väl kul. Det visar att jag gjorde en bra prestation om jag lyckades besegra henne.

Algotsson fick 103,28 poäng, hennes totalpoäng blev 154,63.

✓ Tävlingen pågår fortfarande!