Sågar reglerna: ”Är katastrof i Sverige”

Alexander ”The Mauler” Gustafsson är taggad inför söndagens fajt.

Men en sak stör honom – reglerna i Sverige.

– Det är katastrof, säger han till Dagens Nyheter .

Alexander Gustafsson och Glover Teixeira under fredagen – på söndagen möts de i Globen. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

MMA-stjärnan Alexander ”The Mauler” Gustafsson går på söndag ytterligare en match inför ett fullsatt Globen.

Han är nu på plats i Stockholm – och det som nybliven pappa.

Uppladdningen inför fajten mot Glover Teixeira har oundvikligen blivit lite annorlunda den här gången. Men det är är en helt annan sak än den nya papparollen som stör 30-åringen inför det som komma skall – nämligen att invägningen sker på lördag eftermiddag i stället för lördag morgon.

”Det är sjukt”

UFC har numer ett regelverk som säger att invägningar kan hållas upp till 36 timmar innan match.

Men i Sverige hålls invägningen på lördag eftermiddag, cirka ett dygn innan matchen.

– Reglerna vi har i Sverige är katastrof för oss fajters. Det är sjukt. Vi har regler som gäller globalt. Du väger in på morgonen, du återhämtar dig, tävlar sedan och alla mår bra och är glada. Sen kommer vi till Sverige och ska väga in klockan 15 på en eftermiddag. Det är under all kritik. Det är väl några toppar som aldrig varit i en bur eller vägt in som bestämt de här reglerna, säger Gustafsson till DN.

✓ Fajten mellan Alexander Gustafsson och 37-årige brasilianaren Glover Teixeira går på söndag vid 21-tiden.