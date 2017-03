HV visar storform – Karlskrona tog inte chansen

HV71 ångar på – och är nu bara två poäng bakom serieledande Växjö.

Mot Karlskrona kom femte raka segern för Jönköpingslaget.

– Vi har fyra riktigt bra kedjor, säger tvåmålsskytten Ted Brithén till C More.

Om en vecka spelas SHL:s sista grundserieomgång och ett lag som verkligen har hittat formen lagom till slutspurten är HV71 . Jönköpingslaget har vunnit fem raka matcher.

– Vi håller ihop det bra och spelar den hockey vi har sagt att vi ska göra, säger Ted Brithén till C More

HV71 har i tur och ordning besegrat Örebro, Frölunda, Skellefteå, Brynäs och under torsdagskvällen blev det en 5–2 mot Karlskrona.

Brithén matchthjälte

Stor matchhjälte för hemmalaget var Ted Brithén. Först visade han vägen med sitt 1–0-mål och i mitten av den tredje perioden gjorde HV-centern 4–1.

Brithén hade en skadefylld fjolårssäsong, men har imponerat stort den här säsongen och står nu på 28 poäng efter 46 matcher, och är med det tvåa i HV71:s interna poängliga.

– Förra året var det rätt mycket och det tog mentalt. Nu har jag i stort sett varit skadefri och det är roligt att kunna spela mer med grabbarna, säger Brithén.

HV71 hade ledningen med 2–0, men den förre HV71-backen Mattias Karlsson sköt liv i matchen med sitt 1–2-mål. Ett mål som gästernas målvakt Fredrik Pettersson-Wentzel får ta på sig.

”Möter ett bättre lag”

– Jag såg inte vad som hände för jag blev däckad av Önerud. Jag hade ingen aning att pucken gick in i mål, säger Mattias Karlsson till C More.

Marcus Paulsson gjorde Karlskronas reducering till 2–4, men närmare än så kom inte Blekingelaget.

– Vi möter ett bättre lag för kvällen. Vi kommer inte riktigt dit i dag. Vi räckte inte till, säger Karlskronas tränare Ove Molin till C More.

HV är nu uppe på andra plats, två poäng bakom Växjö, som dock har en match mindre spelad.

För Karlskrona väntar en rysare i de sista omgångarna. Laget ligger just nu på den sista slutspelsplatsen, två poäng före Djurgården med en match mindre spelad.